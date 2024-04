Top 7 do BBB 24 vai ganhar festa junina antecipada; veja quem se apresenta

Em comemoração aos 7 finalistas do BBB 24 (Gloob), a produção vai promover uma festa junina antecipada para os confinados neste sábado (6).

Repetindo o que aconteceu no ano passado, as atrações são grandes nomes do forró e sertanejo. Se apresentam na casa mais vigiada do Brasil Xand Avião, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Nattan e a novidade para este ano, Felipe Amorim.

Em 2023, as mesmas atrações se apresentaram no programa. No entanto, eles fizeram a festa em fevereiro, ainda no início do programa.

A decoração contava com food trucks e cabines de foto. Eles também foram presenteados com uma máquina de drinks e um restaurante de comida japonesa.

