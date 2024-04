'Renascer': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 08 a 13/04

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.

Leia o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 08 de abril

Tião Galinha está cismado com a tentativa do que ele acredita ter sido uma tentativa de roubarem a sua galinha. Joana avisa a Tião que não foram os filhos que mexeram na gaiola. Deocleciano pede a Morena para não contar a Ritinha que viu Eliana beijar Damião. Kika reage às novas mentiras contadas por Bento, que se dá conta de que perdeu a namorada para sempre. Buba confronta Venâncio com as mentiras que ele mesmo criou. Mariana sente ciúmes de José Inocêncio. Mariana diz a Inácia que José Inocêncio vai ter que tirar a santa de casa, e ameaça deixar a fazenda. Mariana pede a João Pedro que a beije.

Terça-feira, 09 de abril

João Pedro resiste à tentação de Mariana, que ameaça deixar José Inocêncio. Dona Patroa resolve assumir a personagem de Joana e exige que Egídio faça o mesmo com Tião Galinha. José Inocêncio e Mariana discutem. Inácia tenta confortar Mariana. Mariana pede a Morena para ficar em sua casa por uns dias. Bento resolve se mudar para São Paulo, e avisa a Egídio que seu cacau está na fazenda do pai. Augusto agradece Lu por ter lhe aconselhado a conversar com Zinha. João Pedro se espanta quando vê Mariana na casa de Morena, afirmando que largou José Inocêncio.

Quarta-feira, 10 de abril

Morena diz a João Pedro que Mariana sente ciúmes do afilhado. José Inocêncio não encontra o facão que fincou ao pé do Jequitibá. José Inocêncio sonha com Maria Santa pedindo para trazer seus filhos de volta à fazenda e para perdoar Mariana. A imagem de Belarmino aparece para Mariana, que absorve todo o ódio que o avô sentia por José Inocêncio. João Pedro avisa a Mariana que nunca ficará com ela pelo respeito ao pai. Mariana volta para casa e promete pra si que conseguirá passar as terras que eram de sua família para seu nome.

Quinta-feira, 11 de abril

Eliana sugere que Mariana seja mais esperta caso queira conquistar as terras que eram de seu avô. Zinha percebe um clima entre Lu e José Augusto, que acompanha a professora na saída da escola. Egídio e José Inocêncio discutem no bar de Norberto após provocação do pai de Sandra.

Sexta-feira, 12 de abril

Eliana ensina estratégias para Mariana. As duas conversam e Inácia estranha a proximidade das duas. Egídio comenta com Marçal que vai demitir funcionários da sua fazenda. Eliana bajula José Inocêncio. Lu chama a atenção de Zinha pela cena de ciúmes com José Augusto. Mariana resolve seguir as ideias de Eliana. Natasha, Janaína e Maitê , amigas de Buba, organizam uma festa surpresa para ela e contam com a ajuda de Teca.

Sábado, 13 de abril

Venâncio fica incomodado com a presença das amigas de Buba, que fica triste com a situação. Mariana sonha com João Pedro e José Inocêncio flagra os dois juntos. Ela acorda assustada. Eliana e Damião se encontram às escondidas na fazenda. Piolho, um agiota a quem José Bento deve dinheiro, está atrás do filho de José Inocêncio para cobrar dívida. Buba está feliz e mais leve com a companhia das amigas. Mariana decide não ir mais embora e avisa a José Inocêncio e a Inácia que vai ficar. Zé Augusto e Zinha deixam de lado as mágoas e ela ensina a ele sobre a lida com o cacau. Deocleciano se lamenta com José Inocêncio por Egídio ter comprado o cacau deles por conta do acordo com José Bento. José Inocêncio indaga João Pedro sobre o período em que Mariana ficou na casa de Morena.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.