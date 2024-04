Apresentador em programa de TV católico: quem é o padre preso por estupro

O padre Alexandre Paciolli, 55, foi preso na última quarta-feira, em Fortaleza, Ceará, por importunação sexual e estupro de uma fiel. Ele apresentava o programa "Mulheres de Fé", da TV Canção Nova, voltado para a formação de mulheres católicas.

Quem é Alexandre Paciolli

Natural da capital cearense, ele seguiu carreira sacerdotal fora do Ceará. Nasceu em 12 de dezembro de 1968.

Paciolli saiu do Ceará ainda jovem, quando se mudou para Angra dos Reis, no Rio, para estudar na Escola Naval. Ele queira ser um oficial da Marinha.

Alexandre Paciolli já foi reitor da igreja da Pontifícia Universidade Católica, do Rio de Janeiro, e responsável pela Igreja de São José, no Bairro da Lagoa.

O padre foi apresentador do programa Mulheres de Fé, na TV Canção Nova. Em 2015 fundou a comunidade Olhar Misericordioso, cujo lema é cuidado e defesa dos sacerdotes e da família.

O que aconteceu

O padre Alexandre Paciolli, de 55 anos, subordinado à Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi preso na quarta-feira (3), em Fortaleza, acusado pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) de praticar os crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual contra uma mesma mulher, na cidade de Nova Friburgo.

Segundo o MP-RJ, existem outras investigações em curso contra o padre, que já foi reitor da igreja da PUC-Rio e apresentador de programas da emissora de TV católica Canção Nova, inclusive um chamado "Mulheres de Fé".

A Arquidiocese do Rio de Janeiro informou ter afastado o padre de todas as funções e iniciado uma investigação sobre ele. A reportagem não localizou representantes do padre para que se pronunciem sobre a prisão e a decisão de afastamento.

Segundo o MP-RJ, no caso que ensejou sua prisão, o padre se aproveitou da ingenuidade e da fé da vítima para, sob o pretexto de estar sentindo fortes dores, praticar atos libidinosos com a vítima.

Pelo respeito e confiança que tinha em relação ao padre, a mulher não conseguiu oferecer resistência. A importunação sexual ocorreu em agosto de 2022 e o estupro de vulnerável, em janeiro de 2023, afirma o MP-RJ.

O caso foi investigado pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, que ofereceu denúncia no dia 26 de março passado. Simultaneamente, o MP-RJ pediu à Justiça a decretação de prisão preventiva contra o padre.

A 1ª Vara Criminal de Nova Friburgo expediu a ordem de prisão e Paciolli foi capturado na casa de seu pai, em Fortaleza, durante ação conjunta entre a Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo e a Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil do Ceará.

Segundo o MP-RJ, a Arquidiocese do Rio de Janeiro já recebeu diversas notícias de abusos sexuais cometidos pelo padre, havendo investigações policiais em curso em outras comarcas do Estado.