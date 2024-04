Sandy viu novo filme ao lado da namorada de Porchat: 'Muito beijo, né?'

Priscila Castello Branco, 35, em entrevista ao jornal Extra:

Viu o novo filme do namorado, Fábio Porchat, ao lado de Sandy. "Na pré-estreia do filme, Sandy se sentou ao meu lado no cinema. Teve um momento em que ela pegou na minha mão e disse: 'Ai, tem muito beijo, né? Te incomoda?'. Imagina o constrangimento para ela... E eu: 'Sandy, sendo você, até eu beijo, não tem problema. Estou achando o máximo!'. Ela riu. No filme, ele ainda me homenageia, tem falas românticas que também diz pra mim no dia a dia. Fábio costuma perguntar assim: 'Eu já falei que te amo hoje?'. Eu me senti um pouco Sandy assistindo".

Não quer ser resumida ao papel de namorada. "Eu acho ótimo ser a namorada do Fábio Porchat, ele é um homem maravilhoso! Só não posso ser resumida a isso. Não dá para desqualificar a minha luta. Eu fiz teste pra caramba, escrevo os meus textos, já produzi, varri o teatro, fiz café... Não comecei como protagonista. Só tenho a sorte de ter hoje um namorado incrível que acredita em mim".

Falou sobre o relacionamento à distância. "Eu moro em São Paulo, e ele vive no Rio. Ainda assim, sempre estamos juntos. Quando ele vai pra lá a trabalho, costuma ficar hospedado em hotel, e aí eu faço companhia. É que lá em casa ainda tem minha avó e minha mãe, assim temos mais privacidade. Agora que estamos em cartaz no Rio de Janeiro, fico na casa dele, estamos grudados".

Está em cartaz no Rio com peça dirigida por Porchat. "A peça não acaba pra mim quando se fecham as cortinas. Eu e ele voltamos pra casa conversando sobre trabalho. Fábio tentou tirar o melhor de todas nós, não me senti mais pressionada por ser namorada dele. E tem outra coisa: confio demais nele, sei que não vai me deixar passar vergonha. Ele só pegava no pé se o texto não estivesse na ponta da língua, se faltasse fluência. Mas foi um processo muito saudável", relembra sobre o espetáculo "Agora é que são elas!".