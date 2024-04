Nostalgia: Alexandre Pires e SPC reúnem 40 mil em 'Último Encontro' em SP

Difícil alguém vivo no Brasil nos anos 1990 que tenha passado batido pelo Só Pra Contrariar. Após 10 anos de carreira solo, Alexandre Pires se juntou ao seu velho grupo para a estreia da turnê "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", na noite desta sexta-feira (5), no Allianz Parque, em São Paulo.

Estava com muitas saudades destes caras. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também. Alexandre Pires

Só Pra Contrariar estreia em São Paulo na noite de sexta (5) sua última turnê Imagem: @fabionunes360/Divulgação

O cantor e a banda de pagode subiram ao palco com a formação original: Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.

Visivelmente emocionado pelo retorno e com brilho nos olhos, Alexandre estava em sintonia com seus companheiros de SPC. Sintonia que se repetiu com os 40 mil fãs que viveram um revival de clássicos dos anos 1990 e reconheciam os sucessos da banda logo nos primeiros acordes.

Com atraso de 45 minutos por conta do trânsito nos arredores do estádio, Alexandre e seus amigos presentearam o público com um desfile de 35 hits que emocionaram e empolgaram por quase 3 horas de show.

Alexandre Pires em noite de estreia da turnê de despedida do Só Pra Contrariar, na sexta (5), em São Paulo Imagem: @fabionunes360/Divulgação

Em uma viagem no tempo, o setlist contou com "Que Se Chama Amor", "Outdoor", "Interfone", "Tão Só", "Minha fantasia", "Quem Dera", "Você Vai Voltar pra Mim" e, como não poderia faltar, a divertida "Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama".

Alexandre surpreendeu o público ao cantar "Redemption Song", "Is This Love", "Thee Little Birds", "Get up Stand up" e ao finalizar o medley dedicado a Bob Marley com "No Woman No Cry".

E as homenagens não pararam por aí! O vocalista exaltou a música brasileira e levou o público ao delírio com os sucesso de Jorge Ben Jor "Mas Que Nada", "Taj Mahal", "Fio Maravilha" e "País Tropical".

O nosso país é incrível. Em cada estado temos uma vertente própria. Cada lugar tem um ritmo que representa o nosso povo e por isso, queremos homenagear Jorge Ben Jor. Alexandre Pires

O show do Só Pra Contrariar na sexta (5), em São Paulo, teve medley de Bob Marley Imagem: @fabionunes360/Divulgação

E no clima de "eu não vou embora", os fãs aproveitaram os minutos finais da apresentação com hits arrebatadores como "Depois do Prazer", as dançantes "Sai da Minha Aba" e "Mineirinho" e as românticas "Domingo" e "Essa Tal Liberdade".

Se o "Último Encontro" deixou um gostinho de quero mais, os fãs que quiserem podem aproveitar o segundo show que acontece no Allianz Parque, hoje (6).

O que os fãs acharam?

A celebração do reencontro entre Alexandre Pires, SPC e o público era unânime. A reportagem de Splash conversou com diversos fãs que revelaram que esse não será o "Último Encontro", não, e que, se for preciso, vai rolar até uma campanha na web para que essa parceria não acabe.

Histórias de amor, memórias de família, nostalgia dos anos 1990, pai orgulhoso na plateia... houve até encontro de amigas de infância para curtir "essa tal liberdade" por conta de um vale night para curtir o show.

"O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade?" Teve quem curtiu e muito! Um grupo de amigas de infância e irmãs conquistaram um vale night para celebrar a amizade que teve o SPC como enredo. Para Juliana Magalhães, o SPC significa "relembrar os tempos de adolescência, amor e aventura".

Um grupo de amigas se reuniu para dar tchau ao SPC Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Flávia Mendes Carvalho disse que as músicas do grupo relembram os finais de semana na casa dos pais com churrasco e alegria. "É uma honra estar aqui revivendo o último show."

O amor estava no ar no Allianz Parque. Diversos casais estavam celebrando a união que teve o SPC como trilha sonora. É o caso do Paulo Rogério Ferreira e Ana Cláudia Moreira Ferreira.

Casal Paulo Ferreira e Ana Ferreira foram se despedir do SPC Imagem: Bruna Gavioli/UOL

"Estamos há quase 30 anos juntos e a nossa história se mistura com a deles. A música 'Que Se Chama Amor' é muito importante para nós", disse Paulo. "Estar aqui hoje significa muito! É o começo do nosso relacionamento, é amor, é música, é tudo", completou Ana.

No meio da pista, a reportagem encontrou o simpático Almir Souza, que estava todo orgulhoso esperando ver o filho, que é tecladista e atua na banda desde 2023.

Almir Souza é o pai orgulhoso de um dos músicos que acompanham o SPC Imagem: Bruna Gavioli/UOL

"Sempre que posso, eu acompanho. A música é muito importante na nossa vida. Gosto de várias músicas do SPC e, hoje, o orgulho é em dobro."

A fã do SPC, Thalita Kalil Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Teve também quem foi sozinha para o show e logo fez amizades na pista. Como é o caso da Thalita Kalil, que revelou que, inicialmente, ela viria com sua irmã mas, por conta de uma operação, não pode estar no local. Mas isso não foi problema já que durante o show, Thalita fez questão de gravar as músicas que a irmã gosta.

"O SPC era uma paixão da minha irmã e eu virei fã por conta dela. Foi incrível! Vim só, não poderia deixar de vir, fiz amizades e super recomendo a experiência."

SPC Acústico 2 - O Último Encontro

6/4 - Allianz Parque - São Paulo/SP

12/4 - Arena Opus - São José/SC

13/4 - Pedreira Paulo Leminski - Curitiba/PR

19/4 - Farmasi Arena - Rio de Janeiro/RJ

20/4 - Farmasi Arena - Rio de Janeiro/RJ

21/4 - UZNA - Sorocaba/SP

26/4/24 - local a definir - Ribeirão Preto/SP

27/4 - Expominas BH - Belo Horizonte/MG

28/4 - Expominas BH - Belo Horizonte/MG

30/4 - Centro Regional de Eventos - São José do Rio Preto/SP

3/5 - Altice Arena - Lisboa/Portugal

4/5 - Super Bock Arena - Porto/Portugal

10/5 - Centro de Eventos Ceará - Fortaleza/CE

11/5 - Estádio Mangueirão - Belém/PA

12/5 - Estádio Zerão - Macapá/AM

17/5 - Auditório Araujo Vianna - Porto Alegre/RS

18/5 - Auditório Araujo Vianna - Porto Alegre/RS

24/5 - Vila Germânica - Blumenau/SC

29/5 - Centro de Convenções - Aracaju/SE

31/5 - Domus Hall - João Pessoa/PB

1/6 - Classic Hall - Recife/PE

7/6 - Arena Santos - Santos/SP

8/6 - Brahma Valley - Valinhos/SP

21/6 - Arena BRB Mané Garrincha - Brasília/DF

22/6 - Estacionamento do Shopping Passeio das Águas - Goiânia/GO

28/6 - Farma Conde Arena - São José dos Campos/SP

5/7 - Theresina Hall - Teresina/PI

6/7 - Estacionamento São Luís Shopping - São Luis/MA

7/7 - Arena Fonte Nova - Salvador/BA

13/7 - Studio 5 - Manaus/AM

20/7 - Arena Multiplan Hall - Ribeirão Preto/SP

27/7 - Estância Alto da Serra - São Bernardo do Campo/SP

10/8 - Shopping Vila Velha - Vila Velha/ES

23/8 - Festival de Inverno Bahia 2024 - Vitória da Conquista/BA

6/9 - Joinville Square Garden - Joinville/SC

13/9 - Parque de Exposições - Maringá/PR

14/9 - Moringão - Londrina/PR

5/10 - Centro de Eventos - Ponta Grossa/PR

Ingressos à venda no site spcacustico.com.br.