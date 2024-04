Paolla Oliveira lembra que fez Ziraldo chorar como Professora Maluquinha

Paolla Oliveira lamentou a morte de Ziraldo, aos 91 anos, hoje, e lembrou a vez em que fez o cartunista chorar ao vê-la caracterizada como a Professora Maluquinha, uma de suas personagens.

O que aconteceu

Atriz destacou que Ziraldo vive no imaginário das crianças e adultos do Brasil por sua obra. "Que notícia triste. O Ziraldo mora no nosso imaginário, no imaginário das crianças e dos adultos, que tiveram o prazer de conhecer a obra dele", disse em entrevista à Quem.

Oliveira deu vida à Professora Maluquinha no filme "Uma Professora Muito Maluquinha" (2010), mas, inicialmente Ziraldo duvidou que ela pudesse interpretar sua personagem. Segundo a artista, o cartunista ficou receoso porque na época ela estava em início da carreira, mas as dúvidas do escritor sumiram ao vê-la caracterizada, momento em que ele até chorou.

Me lembro o dia que ele soube que ia ser eu a professora. Ele ficou um pouco inseguro, porque ele não estava sentindo firmeza em uma atriz tão jovem para contar a história que ele tinha com tanto apreço dentro da cabeça dele. Eu me caracterizei e me apresentei para ele com a roupinha da Cate, que foi a professora dele e quem inspirou a personagem. Dei um 'oi', como eu achava que a Cate deveria fazer, que eu já tinha estudado um pouco. Ele chorou na minha frente e daí eu vi como a arte pode realmente tocar o coração de alguém tão grandioso como ele.

-- Paolla Oliveira sobre Ziraldo

O presidente Lula também se pronunciou sobre a morte de Ziraldo e chamou o cartunista de "onipresente" na cultura nacional. Além dele, outros políticos e celebridades prestaram suas homenagens ao criador de "O Menino Maluquinho".

Ziraldo será velado neste domingo (7) em uma cerimônia aberta na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. O enterro também acontecerá amanhã, no Cemitério São João Batista às 16h30.

Vida e Obra

Ziraldo nasceu em Caratinga (MG), em 24 de outubro de 1932.

Começou sua carreira em 1954, na "Folha da Manhã" (hoje, Folha de São Paulo), com uma coluna de humor. Se formou em Direito, em 1957, na Faculdade de Direito de Minas Gerais.

Casou-se em 1958, com Vilma Gontijo, com quem teve três filhos.

Ziraldo começou a ganhar fama nacional com os trabalhos na revista O Cruzeiro e Jornal do Brasil.

Lançou em 1960 a revista em quadrinhos "Turma do Pererê", a primeira história em quadrinhos a cores produzida no Brasil. A obra também foi o primeiro gibi brasileiro feito por um só autor.

A história foi cancelada após o início da ditadura militar, voltando nos anos 70.

Lançou em 1980 sua obra mais famosa, "O Menino Maluquinho".

O Menino Maluquinho Imagem: Divulgação

"O Menino Maluquinho", seu maior sucesso, já vendeu mais de 4,1 milhões de exemplares. Com mais de 200 livros publicados, Ziraldo tem diversos outros best-sellers, como "Uma Professora Muito Maluquinha", "Menina Nina", "O Bichinho da Maçã" e "O Planeta Lilás."

O cartunista foi homenageado em 2018 na CCXP, evento de cultura pop que acontece em São Paulo, no Artist's Alley, o espaço dedicado a quadrinistas e ilustradores.