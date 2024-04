No Paredão, Alane desabafa com Bia: 'Não consigo me divertir com medo'

Alane está no Paredão desta semana no BBB 24 (Globo). Ela enfrenta Davi e Giovanna na disputa e, segundo a parcial do UOL, não corre perigo. No entanto, ela está se sentindo com medo.

O que aconteceu

Na área externa da casa, na tarde deste sábado (6), ela desabafou com Beatriz. Elas estavam tomando sol, quando Davi perguntou porque ela estava agindo estranho.

Alane disse que estava tudo bem, mas depois confessou como estava se sentindo. "Não consigo me divertir com medo", disse, quando Beatriz e Davi lhe chamaram para a piscina.

Beatriz tentou aconselhar a amiga. "Mas tenta [se divertir]". Ela citou a festa que acontece na noite de hoje, e Alane respondeu: "Na festa eu vou aproveitar, mas como eu estou com medo gosto de ficar na minha".

Beatriz seguiu insistindo para que Alane entrasse na piscina. Ela acabou cedendo, e se juntou a Davi, Matteus e Davi.

