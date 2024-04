'Não tem muito a ver', diz Giovanna sobre a relação de Isabelle e rivais

Giovanna e Lucas 'Buda' comentaram a relação entre Isabelle e seus rivais do grupo Fadas na reta final do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Após conversarem com Isabelle durante parte da tarde deste sábado (6), Giovanna pontuou que vê diferença entre as interações que a sister tem com eles e com o grupo Fadas. Para a mineira, Isabelle não se conecta muito com os rivais. Lucas concordou.

Giovanna: "Eu acho engraçado que, pra mim, pelo menos, é visível como é diferente pra ela. Não que ela não goste do povo lá, lógico que não. Ela gosta das meninas e tudo mais. Mas dá pra ver"

Lucas: "A ideia flui muito mais aqui"

Giovanna: "Exato. Ela não conecta muito ali, não tem muito a ver. O semblante é diferente"

Lucas: "Sim. A empolgação dela ao falar, a forma como ela se interessa pela conversa... Ela pergunta. Várias vezes eu já vi conversa delas (Fadas) que ela fica olhando pra frente"

