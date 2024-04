Namorado de Fernanda, do BBB 24, assume que sentiu ciúmes da sister

Daniel Gregg, namorado de Fernanda, do BBB 24, tem acompanhado a sister em seus compromissos após ela ter deixado o programa. Em entrevista ao Extra, ele falou sobre a passagem dela no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Segundo Daniel, ela ficou preocupada com ele durante o programa. "É uma exposição muito grande, e eu sou um cara mais reservado", disse. Ele reforça que apoiou tudo o que ela fez no BBB, e se sente "super orgulhoso" da amada.

Ele trabalha como educador físico e está em um relacionamento com Fernanda há nove meses. "Não a julgo por nada que ela fez. Ela reavaliou o que não foi legal lá dentro, e eu estou apoiando em tudo", contou Daniel.

Ainda sobre a passagem dela pelo reality, ele disse que teve momentos em que se sentiu enciumado com a aproximação dela com outros confinados. "Mas não um ciúme ruim", pontua. "É um sentimento misturado com saudade. Queria estar junto, mas não podia. Ver ela próximo de outras pessoas, criando laços de intimidade e eu não podendo fazer nada do lado de fora, não podendo dar um abraço, um beijo... Foi um ciúme bom".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Resultado parcial Total de 430798 votos 31,22% Alane 7,84% Davi 60,94% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 430798 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash