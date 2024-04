Gênio, gigante e eterno: políticos e famosos repercutem a morte de Ziraldo

Políticos e famosos lamentaram a morte do cartunista Ziraldo, aos 91 anos, neste sábado (6), enquanto dormia em seu apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio, depois das 14h de hoje.

"Ele teve um AVC faz um tempo e já estava com a saúde frágil, estava bem fraquinho", disse Cecília, cunhada de Ziraldo, casada com Zelio, irmão do cartunista, a Splash. "Ele estava em casa e faleceu agora de tarde, pouco depois das duas da tarde".

O que disseram as personalidades

O ministro da Secretaria de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, chamou Ziraldo de "brilhante". "Com tristeza recebemos a notícia da partida de Ziraldo. Suas histórias marcaram a infância de muitos e continuam a encantar gerações. Enviamos condolências à família e aos admiradores".

Descanse em paz, Ziraldo. pic.twitter.com/QfamereVNX -- Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 6, 2024

Flávia Alessandra chamou o cartunista de "nosso eterno maluquinho" em referência ao seu personagem mais icônico. "Ziraldo marcou tantas e tantas gerações com um enorme legado para todos nós. Obrigada por tudo".

Que tristeza. Nosso eterno menino maluquinho se foi. Criador de personagens icônicos, Ziraldo marcou tantas e tantas gerações com um enorme legado pra todos nós. Obrigada por tudo, Ziraldo ?? pic.twitter.com/gBSVOqBKaf -- Flávia Alessandra (@FlaviaAleReal) April 6, 2024

"Talento traduzido em décadas de criação", destacou o deputado federal Ivan Valente (Psol-RJ). "Um dos maiores artistas do país. Foi resistência nos tempos do Pasquim e encheu livros e telas com personagens inesquecíveis como Pererê, Menino Maluquinho e tantos outros. Viva Ziraldo".

Hoje perdemos o grande Ziraldo, um dos maiores artistas do país. Seu talento se traduziu em décadas de criação. Foi resistência nos tempos do Pasquim e encheu livros e telas com personagens inesquecíveis como Pererê, Menino Maluquinho e tantos outros. VIVA ZIRALDO!!!! pic.twitter.com/A9XnB0UPBS -- Ivan Valente (@IvanValente) April 6, 2024

O escritor Afonso Borges expressou tristeza pela morte do cartunista. "Foi-se o nosso Ziraldo. Tristeza imensa".

Foi-se o nosso Ziraldo. Tristeza imensa. A. pic.twitter.com/x9ODd4F8yx -- Afonso Borges (@afonsoborges) April 6, 2024

"Gênio e exporte da Cultura brasileira", afirmou o deputado federal Rogério Correia (PT) sobre Ziraldo. "Acabamos de perder um gênio. Obrigado pelo traço e pela sensibilidade, Ziraldo. Vá em paz, 'Velhinho Maluquinho'".

Acabamos de perder um grande mineiro, gênio e expoente da arte e da cultura brasileira. Obrigado pelo traço e pela sensibilidade, Ziraldo! Vá em paz, 'velhinho maluquinho'. pic.twitter.com/jmW35p8hPH -- Rogério Correia (@RogerioCorreia_) April 6, 2024

Veja outras postagens:

Nos deixou mais um dos grandes mineiros cariocas. Obrigado por tudo Ziraldo. O Rio vai sentir muito sua falta! -- Eduardo Paes (@eduardopaes) April 6, 2024

O nosso querido amigo, o cartunista Ziraldo nos deixou.



Que Deus o receba de braços abertos.

A saudade para quem fica é enorme e, nesse sentido, externo os meus sentimentos à família, amigos, admiradores e toda a sua legião de fãs.



ZIRALDO, PRESENTE! pic.twitter.com/f5baPJeMSU -- Benedita da Silva (@dasilvabenedita) April 6, 2024

Que tristeza! O Brasil acaba de perder o cartunista Ziraldo, autor de "O Menino Maluquinho", que ajudou a alegrar gerações de crianças brasileiras. Um gigante da nossa cultura. Nossos sentimentos. pic.twitter.com/KM9zGNlQLL -- Orlando Silva (@orlandosilva) April 6, 2024

Descanse em paz, Ziraldo!



Uma perda imensurável para a cultura brasileira. Suas criações ficarão para sempre em nossos corações. Meus sentimentos à família e aos admiradores. ? pic.twitter.com/IPTn8W8NyA -- Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) April 6, 2024

Todo o Brasil vai sentir falta de Ziraldo! O desenhista e escritor deixa um legado marcado por personagens e obras, como "O Menino Maluquinho". Nos anos 1960, ele foi um dos fundadores de "O Pasquim", um dos principais veículos a combater a ditadura militar. pic.twitter.com/LXkUEKbdNi -- Talíria Petrone (@taliriapetrone) April 6, 2024