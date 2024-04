Não foi só o Menino Maluquinho: os personagens famosos de Ziraldo

O cartunista Ziraldo, morto hoje aos 91 anos, desenhou personagens icônicos do universo infantil, como o Menino Maluquinho e o Pererê, líder da Turma do Pererê.

Saiba mais sobre alguns dos personagens desenhados pelo cartunista

1. Turma do Pererê

As histórias do saci começaram em 1960 mas, quatro anos depois, com o início da Ditadura Militar, deixaram de ser publicadas. A revista em quadrinhos foi a primeira feita por um único autor no Brasil.

Cada personagem da turma tinha o nome inspirado em amigos de infância de Ziraldo. Suas aventuras aconteciam na Mata do Fundão.

2. Menino Maluquinho

O Menino Maluquinho, maior sucesso de Ziraldo, foi lançado em 1980. Hoje, o quadrinho acumula 18 edições, 135 reimpressões e já tem mais de 4,1 milhões de exemplares vendidos.

O cartunista contava a história de um menino que adorava aventuras e acabava se envolvendo em inúmeras confusões, sempre com sua inconfundível panela na cabeça.

O Menino Maluquinho em seu aniversário de 40 anos Imagem: Divulgação

3. O Joelho Juvenal

Uma história de Ziraldo sobre Juvenal, o joelho de um menino muito levado, que por isso mesmo estava sempre machucado.

O Joelho Juvenal acabava levando a pior durante as brincadeiras do menino Imagem: Reprodução/Youtube

4. Professora Muito Maluquinha

O livro da professora muito maluquinha narra a trajetória de uma jovem que muda a relação de um grupo de alunos com a escola. As dinâmicas criativas promovidas pela carismática professora nunca deixam a turma desanimar.

A história virou filme em 2011, com Paolla Oliveira dando vida à personagem desenhada por Ziraldo.

Professora mudou relação de alunos com a escola com suas dinâmicas divertidas; livro virou filme Imagem: Reprodução/Amazon

5. Bichinho da Maçã

Lançado em 1982, Bichinho da Maçã foi sucesso imediato, premiado com o Jabuti de Melhor Livro de Arte. A obra já ganhou traduções inclusive em inglês e espanhol.

O livro narra a história dos animais que se reuniam para ouvir as incríveis histórias contadas pelo bichinho que morava dentro da maçã.

Clássico, que fez 40 anos em 2022, ganhou prêmio Jabuti Imagem: Reprodução/Editora Melhoramentos

6. Supermãe

Tirinha popular entre o final dos anos 1960 e os anos 1980. O próprio Ziraldo dizia se enxergar na personagem Supermãe, acompanhando a vida dos filhos de perto.

"Sentimento possessivo, zelo exagerado e apelos melodramáticos foram narrados nas histórias da Supermãe, de 1968 a 1984, em tiras do Jornal do Brasil e nas páginas da revista Claudia", detalhou a editora Melhoramentos ao divulgar a edição de 50 anos, em 2019.

The Supermãe, tirinha popular entre os anos 1960 e 1980 Imagem: Reprodução/Editora Melhoramentos

7. Flicts

Flicts é uma cor "diferente", que não faz parte do arco-íris, não aparece em bandeiras ou em qualquer outro desenho.

Esse é o protagonista do primeiro livro infantil de Ziraldo, lançado em 1969, em meio a suas tirinhas individuais. Ao longo do livro, Flicts procura por seu lugar no mundo, mas sem encontrá-lo, acaba decidindo deixá-lo. No final, é revelado que "de perto, de pertinho, a Lua é flicts".