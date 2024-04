MC Daniel recebe visita de Jade Picon em nova casa e comemora: 'Te amo, RJ'

MC Daniel mostrou Jade Picon jantando em sua nova casa, no Rio de Janeiro. A visita aconteceu na tarde de ontem, no mesmo dia em que o cantor comemorou sua mudança parcial para o Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Participando do "Dança dos Famosos", gravado no Rio, MC Daniel decidiu ter uma casa na cidade — mas sem vender a de São Paulo, onde nasceu. "Quem diria que eu teria duas equipes em cada estado, duas casas e compromissos totalmente diferentes", refletiu o artista nos stories, na tarde de ontem.

Ele explicou que vai se dividir entre os dois estados para conciliar a TV e a agenda de shows, que continua cheia. "Te amo RJ, amanhã tenho gravação na 'Grobo' e tenho dois shows ainda esse final de semana". Enquanto contava as novidades de sua vida, Daniel fez um tour em sua nova mansão, mostrando a suíte e brincando com o quanto está "chique".

Em um dos stories, o cantor mostrou que recebia um grupo de amigos em casa, entre eles Jade Picon. A influenciadora apareceu jantando em uma bancada, se divertindo com as piadas do MC. Também de São Paulo, Jade se mudou para o estado vizinho para atuar na novela "Travessia", da TV Globo, em 2022.