Matteus desabafa no BBB 24: 'Não sou prioridade de ninguém'

Matteus desabafou com Alane e Davi sobre a fase final do BBB 24 (Globo). Ele ganhou o Colar do Anjo da semana, e garantiu seu espaço no top 5.

O que aconteceu

Apesar de ter avançado para mais perto do prêmio, Matteus acredita que vive uma situação dolorosa dentro do programa. Ele acredita que, se não tivesse ganhado do Anjo, estaria na reta, pois não é prioridade para os outros participantes.

Alane aconselhou Matteus a não pensar dessa forma. "Não tem como não ficar, sinceramente, não tem como não ficar. Sei que já tinha colocado vocês duas no pódio, segundo e terceiro, mas eu coloquei porque tem que ditar um número, vocês duas têm o mesmo peso para mim".

Ele continuou desabafando: "Por exemplo, se eu não tivesse, no meu ver, imune, eu iria também porque eu não sou prioridade para ninguém. É o que eu estava te falando, sei que a gente já teve conversa dessa questão de colocação, isso daí é bom porque não dói tanto, mas ao mesmo tempo me deixa chateado".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Resultado parcial Total de 280300 votos 37,15% Alane 9,40% Davi 53,45% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 280300 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

