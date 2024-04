Maíra Cardi posa em viagem ao lado do marido após retornar para as redes

Maíra Cardi, 40, publicou fotos ao lado do marido, Thiago Nigro, na manhã de sábado (6). A empresária reativou suas redes sociais recentemente.

O que aconteceu

Nas fotos, o casal posa em Genebra, Suíça.

Os dois estão no país para uma palestra. "E se tudo que aconteceu na sua vida até hoje, tivesse sido para te preparar para esse exato momento? Olhando para trás, percebemos que não estaríamos aqui se não tivéssemos passado - e superado - todos os desafios que enfrentamos. Pela primeira vez, viemos transmitir nossa mensagem palestrando na Suíça."

Nas imagens, Maíra aparece em pé ao lado do marido e deitada próxima a uma árvore.

A empresária estava afastada das redes sociais desde setembro de 2023.

No retorno, Maíra ainda surgiu de visual novo, com os fios castanhos, curtos e de franjinha. Ela era loira e tinha as madeixas compridas.