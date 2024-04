Lucas Henrique repete feito do BBB 10 ao indicar aliada ao Paredão

Lucas Henrique pegou os brothers do BBB 24 (Globo) de surpresa nesta sexta-feira (5). Ele venceu a Prova do Líder, e resolveu indicar sua aliada. Giovanna, para a berlinda. A decisão dele foi semelhante ao que Fernanda fez no BBB 10.

O que aconteceu

Lucas decidiu indicar Giovanna por ser, junto com ela, os últimos sobreviventes do Quarto Gnomo. A intenção do brother era fazer com que os aliados do Quarto Fada trocassem votos entre si.

A dinâmica da semana, no entanto, foi diferente. Ao invés de votar para indicar para a berlinda, eles precisavam escolher quem gostariam de salvar do Paredão. Giovanna disputa sua permanência no jogo contra Alane e Davi.

Em 2010, Fernanda fez o mesmo. Ela indicou Dicesar para o Paredão. Na época, ele era a única opção de voto dos adversários, Cadu, Lia e Durado. O trio precisou votar entre si, mas Dicesar acabou sendo eliminado.

