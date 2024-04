Lucas acredita que fez 'jogo bonitinho' no BBB 24: 'Cheguei no top 6'

Lucas Henrique é o Líder da semana no BBB 24 (Globo), e conseguiu chegar entre os top 6 finalistas do programa. Em conversa com Giovanna, ele avaliou a própria trajetória no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ele estava deitado na sala neste sábado (6), ao lado da sister, que está no Paredão. Ela foi enviada para a berlinda pelo próprio Lucas, que decidiu fazer com que os brothers do Quarto Fada votassem entre si.

Lucas acabou perdendo os benefícios da liderança pois foi enviado para o Castigo do Monstro junto com Giovanna. Matteus, o Anjo da semana, foi quem castigou os dois. "Queria eu ter sido essa pessoa de botar alguém no Monstro. Mas estava jogando, né? Não cabia", disse.

O brother, quando foi Anjo, não indicou o Líder para o Monstro. Giovanna também não. "Para mim coube, em dois momentos, mas Deus não deixou não, não quis", disse a sister. "Quando coube para mim, não tava favorável o jogo", fala Buda.

Por fim, ele analisou sua própria passagem pelo programa. "Eu acho que joguei direitinho, cheguei no Top 6, pô. Meu jogo foi bonitinho. Perfis de jogadores já saíram bem antes em outras temporadas"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Resultado parcial Total de 607233 votos 26,63% Alane 7,16% Davi 66,21% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 607233 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash