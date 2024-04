Jorge Vercillo celebra três décadas de amor e poesia com a turnê 'JV30'

Dono de composições que embalaram a trilha sonora das pessoas durante as últimas décadas, Jorge Vercillo completa 30 anos de carreira e sucessos em 2024 com muitos motivos para comemorar.

Em entrevista a Splash, o cantor falou sobre sua trajetória na música brasileira e também sobre as novidades para os fãs, entre elas a tour em celebração da data (que passa hoje, 6/4, pelo Rio) e uma música nova.

Ídolo da MPB e figurinha carimbada nas rádios de todo o Brasil, Jorge Vercillo fala sobre amor através de poesias em suas canções e olha para o futuro em uma busca que parece um tanto quanto simples, mas é muito complexa. Jorge ama musica, é apaixonado pelo que faz e se diz um "eterno aprendiz".

Fazer 30 anos de carreira é relembrar que tenho muito a aprender ainda. Eu me sinto como um eterno aprendiz. Não conheço a fórmula mágica do sucesso, mas conheço a fórmula mágica do amor e do trabalho. Talvez seja esse um dos ingredientes do êxito que algumas pessoas chamam de sucesso. Jorge Vercillo

Sobre a importância da música em sua vida, o músico revelou que canta um samba autobiográfico que diz exatamente o que ele sente:

Jorge Vercillo apresenta neste sábado, no Rio, show da turnê 'JV30' Imagem: Rodrigo Adao/AgNews

A música é a minha religião, é meu alimento, é a minha escola, é a minha professora. A música me fez conseguir enxergar um pouco mais a minha vida, um pouco mais o outro. A música conseguiu me fazer aceitar um pouco mais as diferenças. Vercillo

E tem novidade por aí! Jorge conquistará ainda mais o coração de fãs com "Tu Sabes", uma parceria com a uruguaia Meri Deal. O single que explora latinidade e já está disponível nas plataformas digitais.

Sempre busco renovar minha mente, meu público e minha sonoridade. Esta música é uma fusão da MPB com uma marca flamenca e latina, trazendo um frescor contemporâneo à música popular brasileira. Vercillo

Além da música nova presente na setlist, o repertório de "JV30" retorna às raízes do MPB e fará uma viagem ao tempo por toda a discografia de Vercillo. "Os fãs vão fazer uma viagem ao longo desses 30 anos de namoro entre o povo brasileiro e a minha música."

Com 15 álbuns inéditos e quatro DVDs, Vercillo coleciona sucessos nas plataformas de streaming, com mais de 1 bilhão de plays entre seus clássicos atemporais "Que Nem Maré", "Homem-Aranha", "Monalisa", "Final Feliz", "Encontro das águas", "Fênix", "Sensível Demais", "Ela Une Todas as Coisas", "Leve", além das novíssimas "Endereço" e "Só Quem Ama"

Diferente do habitual circuito Rio-SP, a "JV30" teve início no Nordeste, nas cidades de Recife e Caruaru em Pernambuco. "O Nordeste é um grande polo cultural, é um lugar onde se consome muita música de qualidade e tem uma diversidade musical muito grande."

Jorge disse que a região tem muita importância em sua vida, já que ele "estourou" em Fortaleza, Recife e Salvador para depois se tornar conhecido no Rio e em São Paulo.

Turnê JV30