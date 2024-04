Jojo reprova palestra sobre Direitos Humanos e bate boca com advogado

Jojo Todynho, 27, se envolveu numa polêmica após assistir a uma palestra sobre Direitos Humanos na faculdade.

O que aconteceu

Jojo não gostou da palestra, e o advogado palestrante foi às redes sociais. "Fiquei sabendo que uma famosa que é bolsonarista estava na plateia e já postou 3 stories falando mal e que ficou até com dor de cabeça por nos assistir. Ter alguém se incomodando a esse ponto por aprender sobre o que são os Direitos Humanos em um curso de DIREITO, mostra a vala que é esse câncer chamado bolsonarismo", escreveu no X o advogado Rodrigo Mondego.

Ela rebateu nos stories. "Eu não gostei da palestra de Direitos Humanos, não quer dizer eu que não gosto dos Direitos Humanos. Olha como é bem diferente as duas coisas", começou a cantora.

Jojo diz que nunca se posicionou sobre política. "Não gostei da palestra desse cidadão porque ele, em vez de ser imparcial, levou para a narrativa do achismo dele. E com o achismo dele o mesmo veio para as suas redes sociais dizer que eu era bolsonarista. Você já viu algum dia eu me posicionar sobre política? Nem você, nem ninguém".