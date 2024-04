Tá ruim de ler? Zoom secreto no iPhone amplia a tela com o toque dos dedos

Tem horas que fica complicado ler um texto na tela do smartphone. Mas há ferramentas no próprio aparelho que permitem ampliar a tela. O iPhone, por exemplo, conta com um zoom secreto.

Ele funciona como uma lupa. Você poderá ampliar a tela com o toque de seus dedos.

Como ativar

Vá em "Ajustes" e toque em "Acessibilidade";

Em seguida, vá em "Zoom" e habilite a função "Zoom"

Agora, toda vez que você tocar com três dedos na tela, o iPhone vai dar um zoom para conseguir ler melhor informações que estão pequenas. Para navegar, também use os três dedos para arrastar a tela.

Dá para especificar ainda mais as configurações de zoom:

Ao selecionar "Digitação Inteligente", será dado zoom só em parte da tela, enquanto o teclado digital permanece ativado em tamanho padrão.

Para ajustar o nível de zoom, que pode chegar a 15x, arraste o botão que está no canto inferior da tela.

Para mais vídeos de dicas e sobre curiosidades de tecnologia e ciências, siga @tilt_uol no TikTok.