Deolane Bezerra e Fiuk são vistos em clima de chamego durante show em SP

Deolane Bezerra e Fiuk foram vistos em clima de romance durante o show de Simone Mendes em São Paulo na noite de ontem.

O que aconteceu

Os dois curtiram o show lado a lado. Fiuk foi fotografado falando algo no ouvido da advogada, e os dois dançaram juntos.

Fiuk fala no ouvido de Deolane Bezerra durante show de Simone Mendes Imagem: Brazil News

Carlinhos Maia disse que shippa os amigos. "Ele chegou perto de mim e falou assim: a parada tá ficando séria, fala olhando nos meus olhos que você não me quer. Eu não te quero, c*ralho!", disse Deolane nos stories de Carlinhos. Depois, ela disse para Fiuk: "Se você se botasse no seu lugar de filho do Fabio Junior, dava certo. Mas você é muito dado".

Não é a primeira vez que os dois são flagrados em clima de romance. Os rumores de um affair entre os dois começaram em novembro do ano passado, durante as festas na Casa da Barra. No entanto, Deolane diz que não há romance: "A mãe está off-line, sou ruim para essas coisas... Dizem que sorte no jogo, azar no amor, e eu vivo isso aí", disse em entrevista à revista Quem.