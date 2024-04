Filho de Elizabeth Hurley é criticado por explorar a mãe em cenas sensuais

Damian Hurley, 22, está sendo criticado por explorar a fama da mãe, Elizabeth Hurley, como símbolo sexual. A atriz é uma das estrelas do filme "Strictly Confidential", estreia do filho como diretor, e aparece em cenas de sexo pouco sutis, o que virou alvo de críticas da imprensa estrangeira.

O que aconteceu

A atriz — famosa por papeis em "Austin Powers" e "Gossip Girl" — participou do 1º filme do filho, uma trama erótica, mas afirmou que filmar as cenas de sexo foi mais fáceis com Damian no set. O longa também foi escrito pelo jovem, que teve o roteiro muito criticado pelo uso indiscriminado da figura da mãe, especialmente com pouca roupa.

Já no trailer, Elizabeth aparece em uma pegação intensa com a atriz Pear Chiravara. Mas a famosa, de 58 anos, reforçou que trabalhar com o filho foi "libertador". "Tê-lo lá significava que eu me sentia segura e cuidada", garantiu ela em uma entrevista para o "Acess Hollywood".

O thriller erótico conta a história de uma jovem, vivida por Georgia Lock, que tenta descobrir o mistério em torno da morte da melhor amiga, enquanto "se vê atraída para um mundo de sedução, duplicidade e traição."

Mas, para a mídia especializada, a história é "cafona" e Damian expõe a mãe com looks decotados para tentar esconder seus defeitos. "Damian parece pensar que desfilar sua mãe com vestidos decotados e fazê-la simular sexo oral com uma outra atriz é o suficiente. Você não pode escapar da sensação de que o enredo é um absurdo criado para levar de um momento exagerado para o outro", escreveu o jornalista Mike McGranaghan, do The Aisle Seat.