'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 08 a 13/04

A novela "Família É Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 08 de abril

Vênus fica perturbada com as insinuações de Brenda sobre Tom. Elisa questiona Lupita sobre o testamento de Frida. Marieta comenta com Vênus que se incomoda com Brenda. Vênus decide chamar os irmãos para ajudar Chicão na obra da Galeria Mancini. Hans exige que Lupita espione os primos. Vênus prepara uma surpresa para Júpiter, Plutão, Andrômeda e Electra, que acabam brigando.

Terça-feira, 09 de abril

Vênus se enfurece com os irmãos. Murilo vê as fotos de Electra no computador de Luca e fica arrasado. Hans destrata Mila. Chantal tenta animar Murilo. Ramón tem uma ausência durante uma reunião. Vênus separa os irmãos em duplas para ajudar nas obras da Galeria Mancini. Tom avisa a Vênus que descobriu o paradeiro de Nilton Correia. Chicão leva Andrômeda para um estádio de futebol. Elisa procura Júpiter. Vênus fala para Leda sobre suas suspeitas com o acidente de Pedro e estranha seu comportamento.

Quarta-feira, 10 de abril

Leda passa mal, e Vênus se preocupa. Elisa volta com Júpiter. Andrômeda fica com ciúmes de Chicão. Júpiter mente para Elisa, e Plutão fica intrigado. Nicole se acidenta, e Plutão a leva para o hospital. Chantal avisa a Jéssica sobre o paradeiro de Luca. Chicão consola Andrômeda. Tom convida Vênus para sair com ele e seus filhos. Paulina pede para conversar com Pudim e Laurinha antes do encontro com a rival. Jéssica flagra Electra e Luca juntos.

Quinta-feira, 11 de abril

Luca não deixa Electra enfrentar Jéssica. Murilo avisa a Vênus que a primeira audiência sobre os desvios feitos por Mathias foi marcada. Paulina se irrita por não conseguir influenciar os filhos. Andrômeda decide entrar em um concurso para impressionar Chicão. Catarina critica Vênus por querer investigar a morte de Pedro. Electra pergunta se Luca acredita em sua inocência. Jéssica procura Hans.

Sexta-feira, 12 de abril

Jéssica faz uma proposta para Hans. Lupita pensa em ajudar Chantal a ficar com Murilo. Lulu se revolta ao ser questionada sobre Pedro por Vênus. Guto pede para Chicão ajudá-lo a conquistar Lupita. Lulu faz uma revelação sobre Nanda para Vênus. Nicole pede a Plutão para apresentá-la a Tom. Guto se irrita com a técnica que Chicão pretende usar com ele. Sem querer, Lupita sabota o jantar que preparou para Murilo e Chantal. Electra, Andrômeda e Plutão encontram um dinheiro e descobrem que é de Júpiter. Vênus questiona Nanda sobre a ameaça feita a Pedro.

Sábado, 13 de abril

Vênus se desculpa com Nanda pelas acusações. Júpiter mente para os irmãos sobre como conseguiu seu dinheiro. Murilo e Chantal passam mal com a comida feita por Lupita. Vênus teme que suas ex-madrastas estejam envolvidas com a morte de seu pai. Chantal beija Murilo. Mila ouve uma conversa de Hans com um advogado sobre os netos de Frida. Lupita desmaia depois de salvar Júpiter. Andrômeda e Chicão se prendem, sem querer, a uma resina. Electra pede para conversar com Luca. Hans responde à proposta de Jéssica. Paulina arma plano com a intenção de culpar Vênus.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.