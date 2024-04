'Família É Tudo': Catarina cai pra trás ao descobrir investigação de Vênus

No capítulo de sábado (06), da novela "Família É Tudo" (Globo), Lupita se sensibiliza com o abraço de Júpiter. Luca decide fazer um ensaio fotográfico com Electra.

Jéssica afirma a Chantal que voltará com Luca. Paulina gosta quando Brenda diz que tentará se aproximar da namorada do ex-marido. Tom fala para Vênus que encontrou o homem que foi preso pela morte de Pedro.

Catarina reage mal ao saber que Vênus suspeita de que Pedro tenha sido assassinado. Luca prepara uma surpresa para Electra. Elisa procura Lupita. Brenda vai ao encontro de Vênus.