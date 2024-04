Sexo, traição, maternidade e mais: 10 frases sem filtro de Deborah Secco

Do UOL, em São Paulo

Tabu é uma palavra que não existe para Deborah Secco. Bem-resolvida, a atriz já protagonizou diversas falas sinceronas a respeito de sua sexualidade, antigos relacionamentos, fetiches e até reflexões mais profundas sobre a vida. Relembre algumas das mais marcantes.

Sexo anal

Eu amo dar o c*. Acho gostosíssimo. Tenho inclusive uma aula de como fazer sem doer. Para mim, o sexo anal incha o meu clitóris, aí encosta no clitóris, eu gozo. Então o sexo anal para mim é legal, muito prazeroso. Não faço por pressão masculina, faço porque é legal para mim.

No programa 'Surubaum'

Esperma

Eu nunca cuspi e te digo mais: às vezes goza na barriga e eu vou lamber. Tem uns que têm gosto de éter, mas tem uns que são gostosinhos

Bissexualidade

Eu sou livre, gosto de pessoas. Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres.

Entrevista ao Extra

Sexo com mulher

Eu tive uma mulher, juro para vocês, que era tipo um copo d 'água [a quantidade de gozo]. [Eu engoli] tudo. E foram vários copos d 'água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei. E ela sabe quem é, ela é famosa.

Traição

Nunca traí por vingança, mas quando fui traída senti que não era errado, é uma porta que se abriu para mim, acho que não vou ser a pior pessoa do mundo, ele [o ex que a traiu] não foi, inclusive está aqui do meu lado, eu perdoei, está tudo certo, a gente segue junto.

Entrevista ao PodCats

Relacionamento aberto

Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte, pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro.

No DiazOn.

Liberdade

Eu não sou vulgar, a minha opinião sobre liberdade feminina ainda é um choque para a sociedade machista, quando eu falo sobre as relações abertas, monogamia, liberdade sexual, prazer. Eu olho para o mundo com um olhar que tenta enxergar uma verdade não hipócrita, tento enxergar as pessoas de verdade, as relações de verdade.

Autoestima

Sou um conjunto de coisas. Não sou uma coisa só. Não é porque sou bonita que deixo de ser inteligente. Não é porque sou sexy que deixo de ser talentosa. Posso ser bonita, talentosa, inteligente, sexy, boa mãe e o que mais eu quiser ser. Imperfeita, claro, tenho muitas imperfeições. Mas vou lutar para ser todas essas coisas. Não preciso escolher uma só, e uma coisa não anula a outra.

Maternidade

Hoje não vejo a maternidade como uma possibilidade. Mas acho que na vida é? Uma das coisas que mais amo em mim é minha capacidade de mudar de ideia. Realmente prefiro ser uma metamorfose ambulante. Pode ser que daqui a dois meses pense diferente.

Entrevista a Quem

Sobre a vida