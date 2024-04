Equipe de Beatriz rebate Ed Gama: 'Não consegue fazer seu trabalho'

Ed Gama compartilhou, em seu perfil no X, um meme envolvendo Beatriz, do BBB 24 (Globo). A equipe da sister não gostou, e respondeu o comentário do apresentador.

O que aconteceu

Ed, que apresenta o Bate-Papo com Eliminado, compartilhou uma imagem distorcida de Beatriz. Na legenda da publicação, há uma frase dita por ela: "Pode ser eu mesma? Me salvar?".

A sister fez o comentário durante a formação do último Paredão. Diferente dos outros, os brothers tinham que escolher alguém para salvar da berlinda, ao invés de indicar. Beatriz perguntou para Tadeu se poderia salvar a si mesma.

O perfil da participante não gostou da forma como Ed falou sobre ela, e rebateu o comentário. "Para de ser podre, cara. Tu já não consegue fazer seu trabalho com a mínima dignidade, e agora quer fazer chacota da Bia?".

Ed respondeu o comentário da equipe, dizendo que não se trata de um ataque pessoal. "Eu brinco com tudo e com todo mundo do BBB o tempo todo", escreveu. "É do jogo". Ed reforçou que está ansioso para dizer o bordão "Brasil do Brasil" junto com ela.

