Em cena decisiva, Bento dá início à tragédia que vai destruir a família

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de "Renascer" deste sábado (6), Bento fica tenso ao pensar em como contar a José Inocêncio que negociou a venda de sua safra de cacau com Egídio.

Tião Galinha estranha o desespero de Joana em querer deixar a fazenda de Egídio. Bento tenta explicar a Egídio que não tem como entregar o cacau que lhe vendeu, e acaba sofrendo uma ameaça do coronel.

José Inocêncio sugere que Sandra volte para a casa de Egídio, com medo de que algo ruim aconteça. Dona Patroa não gosta de ver Egídio limpando sua arma. Sandra decide terminar com João Pedro.

José Inocêncio e Mariana percebem que Eliana está interessada em Damião. Egídio não aceita a volta de Sandra, e expulsa a filha de casa.

Sobre "Renascer"

Substituta de "Terra e Paixão", "Renascer" é escrita por Bruno Luperi. O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.