Eclipse solar total: data, horário exato e como assistir ao fenômeno

Os moradores de Canadá, Estados Unidos e México terão a oportunidade de acompanhar presencialmente o eclipse solar total e parcial desta segunda-feira (8).

No Brasil, o fenômeno não será visível. O evento poderá ser acompanhado ao vivo por rede social e streaming (veja abaixo).

O que é o eclipse solar total?

O eclipse solar total ocorre quando a Lua fica posicionada entre o Sol e a Terra, bloqueando a luz do Sol que chega ao planeta e transformando por um curto período o dia em noite.

Segundo especialistas, o alinhamento entre os três corpos celestes deve acontecer por cerca de quatro minutos.

O eclipse solar parcial ou anular, por outro lado, ocorre quando a Lua bloqueia apenas parte da luz do Sol. Assim, não há alinhamento total entre os corpos celestes.

Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas estarão no caminho do eclipse desta segunda. A depender da localização, elas poderão assistir ao eclipse solar total ou parcial.

Onde assistir ao vivo

A Nasa terá uma programação especial para acompanhar o evento ao vivo no seu canal do Youtube, das 14h às 17h (de Brasília), com entrevistas e imagens do caminho do eclipse.

A previsão da agência espacial dos EUA é que o eclipse solar total tenha início às 15h07, na costa do pacífico do México.

O Observatório Nacional, órgão de pesquisa ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também fará transmissão no seu canal no Youtube, a partir de 12h30.

O canal Disney+ confirmou o evento astronômico na sua programação a partir de 15h.