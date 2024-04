Davi lamenta estar no Paredão no BBB 24, mas garante: 'Estou confiante'

Davi conversou com Isabelle e Beatriz na madrugada deste sábado (6) sobre estar no Paredão da semana. Ele disputa a preferência do público contra Alane e Giovanna.

O que aconteceu

Para o baiano, estar em um dos últimos Paredões do programa está sendo ruim. "Tem que sofrer muito para contar história", brincou ele. No entanto, ele garante que está se sentindo confiante.

Davi disse: "Acredito muito no meu potencial, na minha fé, nas coisas que eu tenho posição. É isso. Confio em mim, confio em Deus primeiramente, depois em mim e no público que eu devo ter lá fora".

Ele seguiu repetindo sobre o público, e revelou acreditar que o vencedor já está definido. "Acredito que nessa altura do campeonato o Brasil já decidiu quem vai vencer o programa". Após finalizar seu desabafo, ele recebeu um abraço dos aliados do Quarto Fada.

