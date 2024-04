Arthur Aguiar, Juliette e mais: por onde andam os últimos vencedores do BBB

O BBB 24 (Globo) está em sua reta final. Confira por onde andam os últimos vencedores do reality show.

Como estão os últimos vencedores do BBB

Amanda. Médica, a vencedora do BBB 23 decidiu investir o prêmio em algumas aplicações. Ela trabalha como influenciadora, faz vídeos sobre saúde e surge com frequência no Encontro.

Arthur Aguiar. O ator aproveitou para apostar na carreira de empresário após sair vitorioso do BBB 22. Com o fim do programa, perdeu acesso a Globo. Ele também se separou de Maíra Cardi e teve um filho, Gabriel, com a influenciadora Jheny Santucci.

Juliette. A advogada e maquiadora investiu na carreira de cantora depois de vencer o prêmio milionário do BBB 21. Anitta chegou a ser sua empresária, mas a paraibana preferiu romper o contrato e manter a amizade.

Thelma Assis. Além de ganhar o prêmio do BBB 20, a médica conquistou espaço na emissora. Ela trabalha como apresentadora do Bem-Estar, exibido no É de Casa.

Paula Von Sperling. Com várias polêmicas, Paula saiu como a campeã do BBB 19. Após o programa, ela admitiu que gastou todo o dinheiro do prêmio. Ela largou a advocacia para seguir a carreira de influenciadora e, recentemente, optou por fazer um intercâmbio de seis meses em Bristol, na Inglaterra.

Gleici Damasceno. Vencedora do BBB 18, comprou uma casa para a mãe, apostou nos estudos de atuação, investiu parte do prêmio em aplicações e se tornou influencer. Gleici participou do reality No Limite (Globo), em 2021, e estrelou dois filmes da Netflix, "Resistir e recomeçar" e "Noites alienígenas".