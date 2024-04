BBB 24: Madrugada tem promessa de nudez e desabafo de brothers

Um novo Paredão está formado no BBB 24 (Globo). Alane, Giovanna e Davi estão na berlinda, e isso acabou se tornando tema durante a madrugada deste sábado (6) na casa mais vigiada do país.

O que aconteceu

Lucas indicou Giovanna para o Paredão como parte de uma estratégia para fazer os adversários votarem entre si. A dinâmica da semana, no entanto, era para votar para salvar, e não indicar ao Paredão.

Mesmo sendo Líder, Lucas não escapou do Castigo do Monstro dado por Matteus. Enquanto cumpria a penalidade com Giovanna, ele prometeu se jogar pelado dentro da piscina caso ela se salvasse do Paredão.

Davi, que também está na berlinda, refletiu sobre seu sétimo Paredão. Ele disse que é ruim estar em mais um, mas se sente confiante. "Acredito muito no meu potencial, na minha fé, nas coisas que eu tenho posição", disse.Ele finalizou dizendo que confia em Deus e no público que é seu fã.

Matteus também aproveitou a madrugada para desabafar com Alane e Davi. O gaúcho, vencedor do Anjo da semana, confessou que não se sente priorizado por ninguém dentro da casa. Ele acredita que, se não estivesse imune, seria o alvo de todos. "Não sou prioridade para ninguém".

