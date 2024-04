Bárbara: Público quer Fernanda e Leidy na Fazenda, mas terá Maycon e Nizam

Durante a edição desta sexta-feira (5) do Central Splash, a apresentadora Bárbara Saryne e o colunista Gabriel Perline, seu convidado do dia, foram questionados por um internauta a respeito de quais egressos do BBB 24 (Globo) esperavam ver a partir de setembro no elenco de A Fazenda 15 (Record).

Gabriel Perline pensa que as já eliminadas Fernanda, 32, e Leidy Elin, 26, são perfeitas para brilhar no reality comandado por Adriane Galisteu. "As duas têm o tempero que A Fazenda precisa e não é aceito dentro do Big Brother. Elas combinam com essa energia caótica que A Fazenda permite que as pessoas tenham."

O colunista do portal iG torce para que Rodrigo Carelli, 56, seja mais assertivo do que foi em 2023 na escolha de ex-BBBs para o confinamento rural. "No ano passado, o Carelli cometeu o erro gigantesco de levar o Cézar Black para A Fazenda, porque, dentro do elenco do BBB 23, ele era dos que tinham o tempero do Big Brother e não de A Fazenda - tanto que deu no que deu para ele."

Bárbara Saryne concorda que Leidy e Fernanda seriam boas opções em A Fazenda - mas diz não acredita que a realidade, neste caso, venha a ser tão generosa quanto a expectativa. "Tenho a impressão de que vamos sonhar com Leidy Elin e Fernanda em A Fazenda e vamos receber Maycon, o 'tio da merenda', ou Nizam - porque eles têm os perfis que o Carelli geralmente chama [do BBB]. O Nizam é 'macho', teve toda aquela discussão com a Alane... Já o Maycon virou uma piada."

Perline: Saída de Vanessa Lopes foi fundamental para BBB 24 ser o que foi

Vanessa Lopes, 22, fez uma nova aparição nas redes sociais nesta sexta-feira (5). A influencer - que ganhou fama ao ter um surto de psicose aguda dentro do BBB 24 (Globo), o qual culminou em sua desistência da competição - surgiu cantando e tocando violão com a música "Iguaria", de Luísa Sonza.

Gabriel Perline afirmou no programa Central Splash que a saída precoce da tiktoker foi fundamental para o BBB 24 ter sido o que for. "A Vanessa foi um grande nome nesta temporada, mas durou o que tinha para durar. Se ela tivesse ficado mais tempo lá dentro, talvez tivéssemos uma outra trajetória dentro do programa. Talvez os personagens que hoje são os grandes favoritos do público não tivessem desenvolvido as narrativas que desenvolveram."

