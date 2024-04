Astros da MPB se reúnem em parcerias inesperadas para shows em SP e RJ

Uma série de encontros reunindo, a cada noite, dois artistas da música brasileira — muitas vezes de estilos diferentes — toma espaços para shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. As apresentações começam já neste fim de semana.

Como serão esses shows

Na capital paulista, os encontros acontecem na Sala São Paulo. São oito shows com dois artistas, um por mês, de abril a dezembro, exceto julho. O primeiro está marcado para o dia 13 de abril e reúne Fernanda Abreu e Paula Lima.

Na sequência, formam-se na Sala São Paulo dobradinhas com Xande de Pilares e Simoninha (25/5), Vitor Kley e Roberta Campos (8/6), e Criolo e Luciana Mello (7/12), entre outros. Em todos os shows, os dois artistas serão acompanhados pela São Paulo Big Band.

É a quinta vez que a Sala São Paulo promove essa série de shows, denominada Encontros Históricos. A venda de ingressos acontece no próprio site do espaço de concertos.

No Rio de Janeiro, a programação de encontros integra a terceira temporada do Tim Music Noites Cariocas e é apresentada ao longo de abril, no Parque Bondinho Pão de Açúcar. Já neste sábado (5) tem a abertura, com Ritchie e Guilherme Arantes.

Depois tem L7nnon e Catha (6); e Blitz e Fernanda Abreu (12). Alguns dos shows são de somente um artista e o Tim Music Noites Cariocas termina com Seu Jorge, no dia 27. Os ingressos estão sendo vendidos no site Showpass.



Veja a programação

São Paulo

Encontros Históricos na Sala São Paulo

13/04 - Fernanda Abreu e Paula Lima

25/05 - Xande de Pilares e Simoninha

08/06 - Vitor Kley e Roberta Campos

17/08 - Di Ferrero e Edgard Scandurra

14/09 - Sandra de Sá e Izzy Gordon

05/10 - Demônios da Garoa e Toquinho

09/11 - Guilherme Arantes e Ed Motta

07/12 - Criolo e Luciana Mello

Rio de Janeiro

Tim Music Noites Cariocas, no Parque Bondinho Pão de Açúcar

05/04 - Ritchie e Guilherme Arantes

06/04 - L7nnon e Catha

12/04 - Blitz e Fernanda Abreu

13/04 - Agnes Nunes e Marina Lima

19/04 - Zeca Pagodinho

20/04 - Ana Carolina

26/04 - Bala Desejo com Maria Gadu e Pretinho da Serrinha

27/04 - Seu Jorge