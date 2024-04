Tim Noites Cariocas recria atmosfera oitentista com Marina, Ritchie e Blitz

A 3ª edição do TIM Music Noites Cariocas volta ao Morro da Urca, um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro, a partir de hoje (5), para cumprir uma temporada de shows ao longo deste mês, até o dia 27, sempre às sextas-feiras e aos sábados.

Entre as principais atrações, estão nomes como Guilherme Arantes, Ritchie, Seu Jorge, Marina Lima, Blitz, Fernanda Abreu, Zeca Pagodinho e Ana Carolina.

Ritchie abre hoje (5) o Tim Noites Cariocas; Evandro Mesquita e a Blitz se apresentam no dia 12/4 Imagem: Divulgação e AgNews

Neste ano, a curadoria do evento quis imprimir uma atmosfera anos 1980 à programação, que também elenca talentos de uma nova geração, como L7nnon, Bala Desejo, Agnes Nunes e Catha.

O festival remete às suas origens: criado por Nelson Motta, o Noites Cariocas foi um dos principais palcos da cena musical do Rio nos anos 1980 e atraía um público jovem. No início dos anos 2000, os direitos da marca foram adquiridos pelos empresários Alexandre Accioly e Luiz Calainho, que foram responsáveis por realizar outras edições do evento.

Bala Desejo, L7NNON e Ana Carolina são atrações do Tim Noites Cariocas, que começa hoje (5), no Rio Imagem: AgNews

Dentro desse espírito, este ano o line-up vai homenagear a música dos anos 1980, destacando artistas que fizeram grande sucesso naquela década. "Essa é a essência do projeto. É o festival mais longevo da história do país, com 44 anos de existência. Foi o lugar onde nasceu o pop-rock brasileiro", afirma Calainho. "Nesta 3ª edição, vamos trazer de volta o inesquecível mood dos anos 80."

Os artistas mais novos foram escalados para estabelecer diálogos com nomes icônicos do pop e do rock nacional. "A conexão está aí: novos e veteranos mostrando sua arte no mesmo palco, em sintonia com o festival, fazendo parte da história da música popular brasileira", observa Calainho.

Hoje (5), o Tim Noites Cariocas estreia com dois dos maiores hitmakers dos anos 1980 no palco: o show de Guilherme Arantes, seguido pela apresentação de Ritchie. Amanhã (6), é a vez da cantora Catha, artista pop em ascensão e acumulando números expressivos nas plataformas de streaming e YouTube; e do fenômeno do rap L7nnon (leia mais abaixo).

No dia 12, a dobradinha está conectada há décadas: sob o comando de Evandro Mesquita desde os anos 1980, a Blitz apresenta seus hits; na sequência, sobe ao palco a cantora Fernanda Abreu, que fez parte dos primórdios da Blitz e construiu uma carreira solo de sucesso.

No dia 13, a potência do vocal feminino é representado pela cantora Agnes Nunes, nova queridinha da MPB; e depois por Marina Lima, hitmaker e musa do pop rock nacional da década de 1980, que apresenta o show "Nas Ondas de Marina", em que interpreta os sucessos de seus 40 anos de carreira.

Zeca Pagodinho também se apresenta no Tim Noites Cariocas neste ano Imagem: Divulgação

A partir dos dias 19 e 20, os shows não serão em dupla. O repertório de sambas de Zeca Pagodinho é a principal atração de sexta (19); e os hits de amor e sofrência da cantora Ana Carolina, nome de peso da MPB, são destaques de sábado (20).

Já no dia 26, o grupo Bala Desejo, que ganhou projeção com o primeiro disco, "Sim Sim Sim", mostra o show "Bala Baile Show", que conta com participação Maria Gadu e Pretinho da Serrinha. O show de encerramento do festival será no dia 27, com show de Seu Jorge.



Duplas de destaque

Guilherme Arantes

Um dos maiores hitmakers da música brasileira, Guilherme Arantes vai abrir o festival nesta sexta-feira (5), inaugurando a atmosfera anos 1980 da noite. Também cantor e pianista, Arantes celebra 48 de carreira em 2024, com uma turnê em que faz retrospectiva de todos seus grandes sucessos.

No comando de sua banda, na voz e nos teclados, ele estará acompanhado de Luiz Sérgio Carlini e Alexandre Blanc (guitarras e violões), Gabriel Martini (bateria) e Willy Verdaguer (baixo).

Guilherme Arantes faz show na noite de abertura do Tim Noites Cariocas Imagem: AgNews

Aos 70 anos, Arantes é um artista em plena ativa, sempre investindo em novos trabalhos, como fez em 2021, quando lançou o disco "A Desordem dos Templários", disponível nas plataformas digitais, sob influência da música barroca e de sua vivência em Ávila, cidade medieval na Espanha, para onde se mudou após estourar a pandemia, em 2020.

Mesmo assim, seus sucessos lançados na década de 1980, tanto na sua interpretação quanto na de outros cantores, como Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso e Gal Costa, ainda são as mais representativas do seu cancioneiro.

No rol de hits atemporais, que também incluiu outras fases, estão "Planeta Água" (que o consagrou no Festival MPB Shell, em 1981, apesar de ter ficado em 2º lugar), "Amanhã", "Cheia de Charme", "Meu Mundo e Nada Mais", "Um Dia, Um Adeus", "Lindo Balão Azul", "Deixa Chover", "Lance Legal", "Pedacinhos" e "Brincar de Viver".

Ritchie

O britânico mais brasileiro da música nacional, Ritchie se apresenta também nesta sexta-feira (5). Dono de grandes hits dos anos 1980 escritos em português, como "Menina Veneno", "Pelo Interfone", "A Vida Tem Dessas Coisas", "Casanova", "Só Prá O Vento", entre outros, o cantor e compositor está na estrada com a turnê "A Vida Tem Dessas Coisas", com um repertório que mescla sucessos, novidades e uma música inédita.

Ritchie se apresenta logo depois de Guilherme Arantes, hoje (5), no Tim Noites Cariocas Imagem: Julio Cesar/AgNews

No novo show, Ritchie comemora os 40 anos de "Menina Veneno" e do lançamento do álbum de estreia do cantor "Voo de Coração" (1983), de onde saíram outros sucessos e que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ritchie apresenta ao público a inédita "Saudade sem Passagem", parceria dele com Fausto Nilo, que fazia parte de seu baú de composições desde 2009.

Há também sua releitura para "Ando Meio Desligado", dos Mutantes, em tributo à amiga Rita Lee, com quem Ritchie tem uma história curiosa. Quando passou uma temporada em Londres, em 1972, Rita, ao lado dos amigos Liminha e Lucinha Turnbull, conheceu o cantor, até então um estudante de Literatura Inglesa em Oxford, mas já ligado à música. Rita o chamou para ir ao Brasil. E ele veio, e se estabeleceu por aqui, onde vive até hoje.

L7NNON

Um dos artistas de destaque na cena do rap nacional, L7nnon tem uma carreira em ascensão, emendando sucessos como "Freio da Blazer", "Sei Que Tu Gosta Muito", "Ai Preto" e "Desenrola Bate Joga de Ladin", essa última um fenômeno nas trends de TikTok e Instagram. Ligado à música urbana, o cantor também flerta com o funk. Esse é seu repertório-base para o show que apresenta no festival amanhã (6).

L7nnon canta amanhã (6) no Tim Noites Cariocas Imagem: Eduardo Martins/AgNews

Natural de Realengo, Rio de Janeiro, L7nnon lançou seu primeiro álbum, "Podium", com produção de Papatinho, em 2019, mas se consolidou mesmo no ano seguinte com o segundo trabalho, "Hip Hop Rare", que teve o mesmo produtor e foi bem recebido por público e crítica. O disco ficou por mais de seis meses entre os 50 álbuns mais ouvidos do Spotify, e "Perdição" foi a música mais ouvida dele.

O rapper investiu também em singles, como "Freio da Blazer", que já passou de 200 milhões de visualizações no YouTube. Neste ano, ele lançou um novo disco, "Irrastreável", disponível nas plataformas digitais.

Catha

Também amanhã (6), a abertura do festival ficará a cargo da carioca Catha, cantora e compositora pop da nova geração, que lançou o EP de estreia, "Sobre Mim (Talvez) Sobre Você", em 2021.

A cantora Catha, um novo talento entre os veteranos que se apresentam no Tim Noites Cariocas Imagem: @oandersonrangel/Divulgação

Com a música "Ai Meu Deus", ela atingiu a marca de mais de 6 milhões de views no YouTube, onde o clipe está disponível desde o ano passado. Ela também coleciona milhões de streamings em suas faixas no Spotify.

Aos 22 anos, a cantora já teve passagens por outros palcos importantes, como o da Rio Gastronomia, e é ligada a movimentos como feminismo, LGBTQIA+ e body positive, por se considerar fora dos padrões.

Tim Noites Cariocas

Quando:

5 de abril - Sexta-feira - Guilherme Arantes e Ritchie

6 de abril - Sábado - Catha e L7nnon

e L7nnon 12 de abril - Sexta-feira - Blitz e Fernanda Abreu

13 de abril - Sábado - Agnes Nunes e Marina Lima

Nunes e Marina Lima 19 de abril- Sexta-feira - Zeca Pagodinho

Sexta-feira - Zeca Pagodinho 20 de abril - Sábado - Ana Carolina

26 de abril - Sexta-feira - Bala Desejo - com o Bala Baile Show, com participações especiais como Maria Gadu e Pretinho da Serrinha.

e Pretinho da Serrinha. 27 de abril - Sábado - Seu Jorge

Onde: Parque Bondinho Pão de Açúcar (av. Pasteur, 520, Urca, Rio de Janeiro, RJ)

Quanto: a partir de R$ 180 (meia)

Classificação: 18 anos

Abertura do bondinho: às 21h30

Horário dos shows: dias com um show, às 23h30; dias com 2 shows, o 1ª show às 23h e o 2º show à 00h30

Site oficial www.timmusicnoitescariocas.com.br