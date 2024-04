Hoje é dia de pagode, bebê! Thiaguinho lança inéditas em disco, DVD e turnê

Esta sexta (5) é dia de festa para Thiaguinho. O pagodeiro lança "Sorte", que é seu novo álbum —e também DVD e uma turnê—, com 17 faixas inéditas, participação de Liniker, L7nnon, Coral Imba e Billy SP. Em entrevista a Splash, o pagodeiro conta que escolheu, como sempre faz, artistas com a vibe parecida com a dele. "Além de serem meus amigos queridos, sou muito fã de seus trabalhos e foi um prazer não só dividir o palco com eles, mas trazer os elementos deles pra minha música."

O show que estreia neste fim de semana no Rio de Janeiro vai ser baseado no da gravação do projeto audiovisual de "Sorte", que aconteceu no dia 20 de janeiro no estúdio Quanta, em São Paulo, para uma plateia de 1500 convidados, incluídos fãs do Brasil inteiro. Thiaguinho explica o nome do projeto: "Meu pai sempre dizia para eu deixar uma mensagem positiva para meus fãs. E sempre me considerei um cara muito sortudo, e gostaria que todos tivessem essa mesma experiência."

O artista mostrou novas faixas para o público algumas semanas antes para que pudesse haver um engajamento na hora da gravação. Essa estratégia já era proposta por Thiaguinho desde o tempo em que dividia os vocais do Exaltasamba com o Rei da Voz, Péricles.

"Apresentar um material novo sempre dá um frio na barriga! É mágico ver as pessoas cantando músicas recém-lançadas. Dividir esse momento com meus fãs é incrível e me sinto abraçado por eles. Convidamos fã clubes do Brasil inteiro, como prioridade, e eles receberam as músicas em primeira mão. Assim o coro da plateia fica ainda mais bonito!

Thiaguinho grava Sorte com fãs do Brasil inteiro Imagem: Bruno Soares/Divulgação

Referências de vertentes da música negra, como afrobeat e R&B, sempre estiveram presentes na música do cantor, mas, em "Sorte", elementos de programação da drum machine utilizados pelo músico Gabriel Abayomi, os arranjos incríveis produzido por Wilson Prateado —considerado o Quincy Jones do pagode— e a presença marcante dos backing vocals trouxeram uma nova conjuntura para o pagode do Thiaguinho.

Inovação e atualização fizeram parte do repertório do pagodeiro, que diz amar acrescentar novos elementos ao seu som. "Na minha última viagem a Angola, tive o prazer de conhecer mais a fundo as raízes do afrobeat e que também originaram o samba."

"Muito do samba e do pagode vem dos ritmos africanos, e pude ver isso muito mais forte quando estive em Angola. Estar em contato com outra cultura, estar em outro ambiente, isso tudo traz elementos novos para minhas músicas, como foi com a inserção do afrobeat neste trabalho."

Sobre os parceiros nesse trabalho, Thiaguinho explica o motivo das escolhas: "Aprendi muito com meu amigo Gabriel Abayomi, que me mostrou vários ritmos e referências. O Prateado faz parte da minha história, além de um músico fantástico, é uma pessoa incrível."

No palco do Quanta, Thiaguinho faz questão de mostrar o quanto o pagode é o seu lar desde que viu o cavaquinho pela primeira vez aos 14 anos. Em algumas faixas, também tocou banjo, instrumento que usava nas rodas de samba em Presidente Prudente (SP) e também no Exaltasamba, resgatando uma memória afetiva do público que o acompanha há muito tempo.

"Eu gosto bastante de voltar às minhas raízes, trazer esses elementos que me transformaram no artista que eu sou hoje. O banjo é parte da minha história e quis mostrar mais um pouco disso nesse projeto."

Na hora do hit "Falta Você", Thiaguinho não deixou por menos e atacou de dancinha —aquela viral das redes sociais— ao lado dos seus backing vocals. Nesse momento, o cantor mostra a sua complexidade artística inspirada em nomes como Alexandre Pires, Bruno Mars e Justin Timberlake.

O pagodeiro comemora o projeto como um marco de renovação e frescor nos seus 22 anos de carreira. "Representa uma nova fase criativa e está sendo bem emocionante para mim. Além disso, a mistura dos estilos como pagode, R&B e afrobeat conseguem trazer uma sonoridade inovadora ao meu trabalho, isso mostra um lado mais versátil meu como artista e valoriza ainda mais a minha constante busca por novas experiências musicais."

"Sorte", Thiaguinho

Quando: sexta (5/4) e sábado (6/4), às 22h

Onde: Qualistage (av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ)

Classificação: 18 anos

Preço: De R$ 90 a R$ 520

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br