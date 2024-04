'Renascer': papel que traumatizou Adriana Esteves é abraçado pelo público

Interpretada por Theresa Fonseca no remake de "Renascer", Mariana é uma personagem dúbia. Ela chega a Ilhéus para buscar vingança e arrebata o coração de pai e filho — João Pedro (Juan Paiva) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) —, se casando com o segundo.

Esse triângulo amoroso deu o que falar em 1993 e provocou críticas pessoais à atriz Adriana Esteves, responsável por interpretar a personagem criada por Benedito Rui Barbosa. Agora, 30 anos depois, a recepção do público tem sido diferente com Theresa.

Em conversa com a imprensa, na qual Splash esteve presente, Theresa reforça que Mariana segue dividindo opiniões três décadas depois, mas isso não se traduz em críticas. Ela recebe o carinho do público que comenta a trama nas ruas e redes sociais.

A dúvida é a coisa que mais irrita o ser humano. As pessoas vão para terapia para se entender. Então, colocar uma personagem dúbia irrita as pessoas. Primeiro, ela tem uma atitude boa, depois, a pessoa pensa 'que filha da pu**'. Lidar com a dúvida irrita as pessoas. Mas não estou sofrendo, nem sentindo hate. O pouco que saio na rua, as pessoas me tratam com carinho. E que bom.

Theresa Fonseca

A atriz acredita que a palavra "painho" fez o público se chocar com a diferença de idade entre os personagens, apesar de ser possível uma mulher na faixa dos 25 anos se apaixonar por alguém 30 anos mais velho. "Eu, Theresa, não o chamaria de 'painho', nem me apaixonaria por pai e filho... A questão é que Mariana é intrigante. É uma personagem que não é facilmente decifrada."

Muita gente me manda mensagem falando da minha atuação, dizendo que entendo a dúvida da Mariana, estou conseguindo passar o sentimento da personagem de verdade... Recebo muitas mensagens de "parabéns" e pessoas mandando beijo para o Marcos Palmeira (risos).

Theresa Fonseca

A artista reforça que torce pela Mariana, apesar de a personagem ter algumas atitudes contestáveis, e destaca que a história não é contada por meio do seu ponto de vista. "Se tivessem botado uma câmera quando ela perdeu a família, tudo o que ela passou, vivendo num barraco, passando fome. A família dela falando que ela só estava nessa situação por conta do José Inocêncio, seria outra perspectiva. A novela é contada sob o ponto de vista deles: uma menina que chega depois de um grande amor, que foi Maria Santa, a grande heroína que morreu dando à luz o filho rejeitado. Ele [João Pedro] se apaixona por ela, mas ela decide ficar com o pai dele. Além disso, é o neto do demônio Belarmino."

Acho que a Marina pensa que o destino dela é com o Inocêncio, mas a escolha dela seria com o João Pedro. É muito mais fácil ter dois. Ela vai se sentir mais segura tendo duas pessoas que com uma só. A história da Mariana é a história de uma menina que não sabe fazer escolhas.

Theresa Fonseca

30 anos atrás

Adriana Esteves já revelou, em diferentes entrevistas, que entendeu as críticas "como um massacre". "Tinha 22 anos, havia acabado de gravar 'Renascer' e entendi as críticas à personagem como um massacre a mim. Demorei uns dois, três anos para sair desse processo. Em 1995, eu renasci após a depressão", revelou ela em entrevista para a revista Veja em 2021.

A atriz contou que a dor da depressão foi tão grande que parecia que ela ia morrer e teve a chance de não morrer. "A sensação que ficou é de ter ressuscitado. Fiquei muito tempo sem falar sobre isso, hoje não me incomodo. Na época, quando sabia que uma pessoa tinha passado pela depressão, só queria falar desse assunto, queria saber como ela tinha se recuperado. Hoje, se for para ajudar, conto quantas vezes for necessário."

Adriana consegue olhar para trás e tirar aprendizados do que aconteceu. "'Renascer' foi uma novela linda, num ambiente baiano. Passamos muito tempo gravando e morando em Ilhéus. A novela tinha elenco e equipe de muitos craques. Uma novela altamente poética, e minha personagem foi riquíssima para mim. Diferentemente de todos os trabalhos urbanos que já haviam me dado", disse ela, em 2021, na divulgação da estreia da trama no catálogo do Globoplay.