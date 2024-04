Tadeu brinca com Bin Laden: 'Vamos trabalhar num nome artístico mais legal'

Após a eliminação de MC Bin Laden no 17º Paredão do BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt brincou com o cantor no palco.

O que aconteceu

No palco, Tadeu falou com o cantor sobre seu nome artístico. "Posso deixar uma dica pro futuro? Vamos trabalhar num nome artístico mais legal. Bin Laden, aquele terrorista, não combina nada com esse cara do coração enorme, maravilhoso. Bin é legal."

O cantor confirmou. "Eu antes de vir pra cá já ia trocar, já faz um tempo que isso me incomoda."

Bin contou que já estava pronto para isso e que o nome será divulgado em breve.

A mudança do nome também já havia sido confirmada por sua assessoria.

