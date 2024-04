'Tá me doendo muito', expõe a ex-BBB Fernanda sobre ataques contra o filho autista

Fernanda Bande falou sobre os desafios pós-BBB, em entrevista para a revista Marie Claire. A décima quinta eliminada, que alcançou o Top 10, expressou surpresa com a recepção do público e discutiu como foi enfrentar comentários negativos sobre Marcelo, seu filho autista

"Meu irmão, que cuida das minhas redes, não está me deixando ter acesso a esses comentários, mas as pessoas estão desejando mal para ele, desejando mal para mim, chamando ele de ‘doente’, falando que eu mereço uma criança ‘doente’ e isso está me doendo muito [chora]. Eu não estou entendendo o que é ser ‘artista’ e o que aconteceu, porque não fui lá pra ser isso, fui pela escolha de tentar ter uma vida melhor ", relatou Fernanda.

Na entrevista, a confeiteira também abordou sua trajetória de vida marcada por uma maternidade solo e a separação conturbada que enfrentou.

Fernanda revelou as implicações de criar Marcelo e Laura, seus filhos, sozinha e sem uma rede de apoio. "Tive um filho cedo [aos 19 anos] e as pessoas ao meu redor foram viver suas vidas e eu fiquei cuidando dos meus. Esse abandono acontece com muitas mulheres e é realmente triste. Era muito desesperador e fiquei muito amargurada, com medo, até começar a realmente aprender a ser mãe. Isso me deixou um pouco bruta, séria e até mais insensível em algumas questões", explicou.

A ex-BBB também mencionou detalhes sobre o seu namoro com Daniel Gregg, um preparador físico. O casal estava junto há cinco meses antes da confeiteira entrar no reality, e isso fez com que ela considerasse desistir do BBB. "Confesso que pensei em não ir. Encontrei um cara que entendeu toda minha vida, com tudo que vem junto."

Sobre o futuro, Fernanda falou sobre querer trabalhar com cinema e TV. "Eu amo isso e agora vejo que tem espaço pra mim", disse.