Sabrina Boing Boing mostra antes e depois de colocar 6 litros de silicone

Sabrina Boing Boing exibiu seu processo de recuperação após passar por cirurgias plásticas, incluindo a implantação de 6 litros de silicone nas mamas.

O que aconteceu

A DJ, que foi operada há cerca de 45 dias, mostrou a evolução dos procedimentos. "Confesso que as fotos do antes me deixam um pouco constrangida. Não é fácil compartilhar um estado físico que não me orgulho. Na verdade, sentia muita insegurança. Tem muita coisa envolvida, não é apenas estético, estava sem saúde devido à prótese rompida", disse Sabrina, em post no Instagram.

Ela contou que continua com restrições devido ao pós-operatório. "Sei que ainda falta um bom tempo para ver o resultado final, ainda não posso fazer exercícios, só posso andar, não posso tomar sol, ainda durmo sentada, já acostumei, nada de levantar os braços ou pegar peso. Mas é impossível não ficar animada com a evolução, meu corpo está com outra silhueta".

Sabrina retirou as próteses de silicone que já tinha - uma delas rompida - e trocou por tamanhos maiores, colocando três litros em cada mama. Além disso, ela realizou lipoaspiração no abdome, cintura e costas; fez uma gluteoplastia (aumento do bumbum usando a gordura da própria paciente); e se submeteu a um argoplasma para retração da pele flácida.