Rebel Wilson diz como aumentou seu salário de R$ 17 mil para R$ 50 milhões

Rebel Wilson, 44, contou como aumentou seu cachê de atriz.

O que aconteceu

Rebel diz que as mudanças em sua vida profissional começaram após ela se mudar da Austrália para os Estados Unidos. Em sua autobiografia, ela lembrou quando conseguiu o que chama de sua "primeira oportunidade em Hollywood que mudou a trajetória de toda sua carreira" atuando no filme "Missão Madrinha de Casamento" (2011).

Ela contou que ganhou US $ 3.500 pelo primeiro filme, o equivalente a R$ 17 mil. Ainda no livro, a atriz afirmou que o cachê "não importava". "A experiência era tudo!", afirmou.

Duas semanas após a estreia do filme, Rebel foi escalada para seis novos projetos, sendo um deles "A Escolha Perfeita". Em entrevista ao The New York Times, Rebel disse que o sucesso da obra e a popularidade de sua personagem a fizeram negociar por salários mais altos para a sequência do filme. "Usei essa vantagem a meu favor? Sim. E no último momento, eu digo: 'Sabe, é uma oferta adorável de US$ 9 milhões. Mas preciso de mais um para chegar a 10'", contou.

"Isso é um grande marco quando você é um ator. Para uma mulher, receber oito dígitos é algo enorme. Às vezes as mulheres não gostam de falar sobre isso. Ao mesmo tempo, eu não acho que os homens têm algum problema em dizer que ganham US $ 20 milhões por filme".