Piovani manda recado para Scooby sobre criação dos filhos: 'Tenha cuidado'

Luana Piovani alertou Pedro Scooby para os cuidados com os filhos e não permitir que Dom, Liz e Ben passem muito tempo nas redes sociais.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, Piovani postou uma matéria que fala sobre a crise de saúde mental em crianças devido ao uso excessivo da internet. Na legenda, ela marcou o ex e fez o alerta para que ele não deixe os filhos por muito tempo online. "Pedro Scooby, tenha cuidado".

Piovani já criticou Scooby por dar celulares aos filhos. Ela também já falou publicamente sobre ser contra permitir que os herdeiros passem muito tempo em redes sociais ou mesmo em jogos virtuais. A artista, por exemplo, já se irritou pelo fato de seu primogênito, Dom, jogar Fortnite, e chamou o game de tiro e sobrevivência de "merda".

Luana Piovani e Pedro Scooby têm trocado farpas publicamente em relação aos cuidados dos filhos desde o fim do casamento em 2019. Recentemente, a Justiça de Portugal acatou pedido do surfista e proibiu a atriz de falar no nome do ex-marido, principalmente em relação à criação dos herdeiros.

Atualmente, Dom, Liz e Ben estão de férias com Scooby na Disney, nos Estados Unidos. Dom, aliás, vai morar com o pai no Brasil e Piovani disse ter se entristecido com a decisão do primogênito, mas decidiu respeitar.