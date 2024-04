'My Hero Academia' atinge 100 milhões de cópias no mundo

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

"My Hero Academia" teve uma semana de muitas comemorações, seja de aniversários quanto de vendas. Na semana em que o anime comemorou 8 anos de seu lançamento (e chegou na Netflix), a editora Shueisha divulgou alguns números do sucesso da obra de Kohei Horikoshi no mundo. A série atingiu a marca de 100 milhões de exemplares, sendo 60 milhões no Japão e o resto globalmente. Com isso, "My Hero Academia" entra no seleto grupo de mangás com mais de 100 milhões de cópias ao lado de "Naruto", "Dragon Ball", "Demon Slayer" e "Slam Dunk".

"My Hero Academia" vive seu melhor momento: o mangá segue em sua reta final arrebatando os leitores com suas reviravoltas e a 7ª temporada do anime chegará em maio (com lançamento no Brasil pela Crunchyroll). Além disso será lançado um especial chamado "My Hero Academia: Memories" relembrando em 4 episódios todos os acontecimentos das temporadas anteriores.

Nekokurage, artista do mangá "Diários de Uma Apotecária" foi parar nas páginas policiais por crime de sonegação fiscal. Em declaração à imprensa japonesa, Nekokurage afirmou que foi negligente com as próprias finanças e que já conta com a ajuda de um profissional de contabilidade para normalizar sua situação. Também declarou que nada disso tem a ver com o mangá, que é um sucesso no Japão.

Após trocar de editora, o autor Ken Wakui (de "Tokyo Revengers") publicará um novo mangá na Shonen Jump. O mangá "Negai no Astro" (ainda sem título global) será uma história de delinquentes com uma pitada sobrenatural, algo que o próprio Ken já havia desenvolvido em seu mangá anterior.

Netflix acalmou os fãs de "Kimi ni Todoke" divulgando novas informações sobre a terceira temporada. A nova temporada do anime chegará em agosto, de acordo com o novo pôster. Essa série é um "resgate" da Netflix, afinal o anime não ganhou uma nova temporada após os últimos episódios exibidos em 2011.

A edição de 2024 do Anime Friends confirmou uma atração muito popular, a banda ALI. Eles são responsáveis pela primeira abertura de "BEASTARS" e o primeiro encerramento de "Jujutsu Kaisen", canção que viralizou no meio otaku. Além de ALI o evento confirmou a vinda do duo ClariS, cujas músicas já embalaram os animes "Madoka Magica" e "Lycoris Recoil".

A editora Panini anunciou um caminhão de novos mangás chegando no Brasil. Foram anunciados "Não mexa comigo, Nagatoro", "Os Dias de Folga do Vilão" e "Vou me Apaixonar por você mesmo assim", além de um artbook do mangá "Minha Adorável Cosplayer".

Anime 'Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai' Imagem: Divulgação/Cloverworks

Recomendação para o Fim de Semana: "Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai". A vida do jovem Sakuta muda da noite para o dia quando encontra a atriz adolescente Mai Sakurajima vestida de coelhinha em uma biblioteca. O mais bizarro é que ninguém, além de Sakuta, consegue enxergá-la. O protagonista então aceita a missão de descobrir esse mistério por trás de uma síndrome estranha que está rolando no mundo.

Originalmente a série veio de uma light novel criada por Hajime Kamoshida, ainda em publicação. O anime indicado aqui é o começo da trama. As sequências, contando outras histórias, foram adaptadas em filmes animados. "Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai" tem 13 episódios e pode ser assistido na Crunchyroll.