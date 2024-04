Modelo icônica dos anos 1990 já foi chamada de 'gorda' e com 'nariz torno'

Molly Sims, 50, uma das modelos mais requisitadas dos anos 1990 e 2000, conta que foi ridicularizada no início da carreira.

O que aconteceu

A top model relata que foi chamada de "gorda" e afirmavam que ela tinha o "nariz torto" e que "não era simétrica". "No momento em que comecei a modelar, era apenas minha aparência. Eu nunca soube que meu nariz estava torto. O fotógrafo dizia: 'Você pode se mover um pouco para a esquerda? Você se mover um pouco para a direita?'. E, finalmente, depois de, tipo, duas semanas de modelagem, pensei: 'Há algo errado?'. Eles disseram: 'Seu nariz é torto. Você não é simétrica", recorda Molly em participação no talk show Getting Grilled with Curtis Stone.

Sims fazia parte do grupo de modelos icônicas da época, como Cindy Crawford, Christy Turlington e Kate Moss. A top ouviu, então, que precisaria emagrecer ainda mais para poder estar "no mesmo nível" que suas concorrentes. Segundo Molly, eles diziam que ela era "muito gorda, muito grande, muito loira, muito morena, que nunca trabalharia. Foi definitivamente um momento estressante".

Para atender aos pedidos, Molly precisou abrir mão de coisas que sempre gosto de fazer, como, por exemplo, fazer uma boa refeição. A modelo foi criada no sul dos Estados Unidos e, por isso, tem uma forte ligação com cozinha e comida. "Passou disso para, basicamente — eu não diria passar fome, mas, basicamente. Então, foi uma (transição) muito drástica. Fiquei muito magra, muito magra", lamenta.