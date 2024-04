Bin cita futuro com Giovanna e porque não jogou com Davi: 'Ia dar trabalho'

Eliminado do BBB 24 (Globo) ontem (4), MC Bin Laden diz não se arrepender de sua trajetória, mas que se precipitou em alguns posicionamentos. Em entrevista enviada ao Splash, ele comenta sua trajetória, elogia Davi e fala sobre futuro com Giovanna.

O que aconteceu

MC Bin Laden avalia o que "faltou" para chegar à final. "Faltou muito discernimento para muita coisa. O jogo pede muito isso. Acho que faltou eu estar perto de uma pessoa que me passasse um pouco essa visão, me ajudasse nesses momentos", disse,

O funkeiro diz que não concordava com algumas opiniões do quarto Gnomo, mas precisou recuar para somar votos. "Acho que o posicionamento no jogo [dos Gnomos] foi bem errado. A galera deixar declarada uma treta, uma guerra, somar maioria de votos. A Pitel é uma mina "da hora", a Fernanda também. Só que muita gente ali demorou um pouco para se movimentar na casa e mostrar quem era, ou recuou demais. Faltou um pouco de sensibilidade para o jogo e também para trocar ideia com o Fadas. O pessoal ali não é um monstro", disse.

Bin ainda disse que a "fofoca" sobre Davi e os Camarotes foi a pior que espalhou, e que o brother não o incomodava em nada. "Eu não tinha esse incômodo de ele ficar cantando, nem coisas do tipo", disse.

"Tive um embate com o Davi em uma festa, em uma situação em que os dois já estavam cheios de álcool, e rolou uma discussão meio boba, meio sem noção. Hoje eu paro para ver e falo: "Fui moleque, que coisa idiota", continuou. "Mas o momento em que me senti mais leve no jogo foi o que eu pedi desculpas para o Davi e para o Matteus, porque eu sinto vergonha daquela briga. Não vejo o Davi nessa caixa de monstro e manipulador que colocam ele. Eu faria a mesma coisa que ele se também tivesse que julgar outra pessoa"

Bin ainda disse ter o mesmo perfil que Davi, em alguns aspectos. "Se a gente jogasse junto ia dar um trabalho. Eu também jogaria com o Vinicius. Com o Matteus, de quem gosto muito e é um moleque sensacional, em provas nem se fala", disse, citando ainda Deniziane, Marcus e Pitel nesse "grupo ideal".

O ex-brother também comentou algumas curiosidades do reality, como ter achado a Xepa "muito tranquila" e ter conhecido mais sobre Giovanna quando assumiu uma amizade com ela, do que quando viveu um romance. "É uma pessoa fenomenal, fantástica, uma mulher incrível. A gente ficou, se relacionou, só que o jogo é uma parada muito complicada [?] Se fosse para acontecer, aconteceria aqui fora. Só que a gente também mora longe, tem muitas situações que impedem um pouco. E, mais recentemente, foi aquele momento de carência, né? A gente quer reviver o beijo... Foi muita conexão".

