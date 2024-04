TV com 2,5 m chegará ao Brasil em 2024; veja principais lançamentos da TCL

A TCL apresentou esta semana seu portfólio de produtos que chegam ao Brasil em 2024, com destaque para smart TVs de tela grande e alta qualidade de imagem. A X955 MAX, com 115 polegadas e cerca de 2,5 metros de comprimento, é o maior televisor QD-Mini LED do mundo, revelado na feira CES (Consumer Eletronics Show) no início do ano.

Durante evento para a imprensa brasileira na quarta-feira (3), também foram mostrados: máquinas de lavar, aparelhos de ar condicionado, geladeiras, celulares, tablets e óculos inteligentes. Veja abaixo os principais produtos.

TCL X955 MAX 115'': a tela gigante tem taxa de atualização de 144Hz, 20 mil zonas de iluminação independentes, suporte para Dolby Vision QI, IMAX Enhanced, HDR10+ Adaptativo, brilho de 5.000 nits e resolução 4K. O sistema é Google TV, com suporte a Modo Gamer.

TCL C755: mais uma TV grandona QD-Mini LED 4K, nos tamanhos 65, 75 e 85 polegadas.

TCL C655: tela QLED 4K (e não Mini LED, ou seja, tem contraste inferior nas imagens e deve custar menos) nas opções 50, 55, 65 e 85 polegadas.

TCL P755: televisão QLED nos tamanhos 43, 50, 55, 65, e 75 polegadas.

Monitores: além das TVs, foram anunciados os monitores 27R83U (27 polegadas tela plana) e 34R83Q (24 polegadas tela curva).

Gadgets: smartphones da série TCL 50 e quatro modelos de tablets, alguns deles com tela Nxtpaper (que simula um papel), e um óculos inteligente que cria uma tela virtual de 201 polegadas.

Casa inteligente: também há uma linha completa de aparelhos para casa, incluindo a primeira lava e seca da marca (C311WDW), três modelos de refrigerador (MultiDoor C516CDN, MultiDoor C589CDN e Side by Side C516SBIMN) e três modelos de ar-condicionado inverter (Multi Split, Split Cassete e TCL FreshIN 2.0).

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Preços e disponibilidade

A TCL não divulgou preços ou datas de lançamento dos novos produtos, que chegam ao Brasil no decorrer do ano. A expectativa é que a televisão TCL X955 MAX 115'' chegue ainda no primeiro semestre e custe menos de R$ 100 mil.

O evento, com o slogan "Time To Go Big" também serviu para anunciar o apresentador Tiago Leifert como embaixador da marca no país.

"2023 foi um ano excepcional para a empresa, que fechou o período com faturamento bruto de aproximadamente R$ 5,2 bilhões no Brasil e cerca de 20% do mercado de televisores, garantindo uma vice-liderança inédita, que planejamos consolidar e ampliar," disse Eason Cai, CEO da TCL SEMP. "A demanda do consumidor brasileiro tem uma direção muito clara: no ano passado, telas grandes com preços mais acessíveis registraram venda de 10,9 milhões no país."