Lucas Buda não é o primeiro Líder a receber Castigo do Monstro no BBB; veja

Líder no BBB 24 (Globo), Lucas Buda recebeu o Castigo do Monstro do Anjo Matteus na tarde de sexta-feira (5). Com isso, o brother perde algumas regalias do Líder, como o direito ao VIP.

Essa não é a primeira vez que um Líder é escolhido para cumprir o Castigo do Monstro no reality show.

Confira:

BBB 17: Na 17ª edição do programa, Ieda foi líder durante a quarta semana e escolheu Daniel e Pedro (que era o líder da semana) para cumprir o Castigo do Monstro. Pedro não a indicou ao Paredão.

BBB 19: Na 19ª temporada, Isabella venceu a Prova do Anjo e escolheu, além de Danrley, a líder Elana para cumprir o Castigo. Elana indicou Isabella para o Paredão e a sister acabou eliminada.

Danrley e Elana cumprem castigo do monstro Imagem: Reprodução/GloboPlay

BBB 22: Uma dinâmica diferente colocou o líder Eliezer no Monstro. Natália elencou suas prioridades durante um Jogo da Discórdia e, depois, precisou escolher uma delas para receber um "Monstro Extra". A sister escolheu o então Líder Eliezer.

Eliezer se irrita com Natália após sister castigá-lo com Monstro no BBB 22 Imagem: Reprodução/ Globoplay

BBB 23: Na última edição do programa, Ricardo venceu a Prova do Anjo e colocou seu rival e Líder da semana, Cezar Black, no Castigo do Monstro. Black indicou Ricardo para o Paredão, mas o biomédico retornou e não foi eliminado naquela semana.

Ricardo colocou o líder Cezar no monstro: "Não me leve a mal / Hoje é carnaval" Imagem: Reprodução/Globoplay

