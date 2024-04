K-pop: TXT e Kiss of Life retornam, Babymonster debuta com OT7

Mais uma semana chega ao fim e Splash traz os principais destaques do que rolou no mundinho K-pop.

Lisa comemorou o aniversário de 27 anos com uma festona cheia de amigos na Tailândia. Ela fez vários posts emocionada e feliz. Parabéns para ela!

LISA divulga fotos deslumbrantes da sua festa de aniversário de 27 anos. pic.twitter.com/zci6qIWob1 -- Update KGirls (@UpdateKGirls) March 29, 2024

E veio aí o comeback OT7 das Babymonster com "Sheesh".

Terminou o contrato do Taemin com a SM recentemente, e ele não renovou. Ele assinou com a Big Planet Made, empresa das Viviz, do Ha Sungwoon (ex WannaOne e amigo dele), Ren (ex NU'EST), do solista Lee Mujin e do rapper BE'O. Sucesso para ele nessa nova fase!

Tudo indica que Jennie estará no novo comeback de Zico que sai no fim do mês. Ela estaria na faixa principal do disco do rapper.

BLACKPINK's Jennie will feature in ZICO's new title track set to be released this month. pic.twitter.com/3RzPTcTLDP -- Kpop Charts (@kchartsmaster) April 4, 2024

Splash participou da entrevista coletiva da empresa dos TXT para o comeback de "Minisode 3: Tomorrow". A reportagem pode ser lida aqui. Confira o MV da faixa principal, "Deja Vu".

Revoltado: Lucas voltou, agora, solo e cheio de marra (e shade) pros haters. O single "Renegade" tem duas versões, a Plan A e a Plan B (com coreografia, versão performance).

E a Unicef que fez bolinhos de bbokari e mandou de presente para o Felix?!! Fofo demais.

This is so cute , UNICEF prepared bbokari themed cupcakes for felix and sent them to him pic.twitter.com/b2U89Unp9h -- Cine ? (@felixsbrowni3) April 1, 2024

Amor demais: Hongjoong, líder do Ateez, fez um anel para cada um dos membros do grupo. Nele é possível ver o 8 deitado (o grupo tem 8 membros), que é o símbolo do infinito. Eles estão embarcando para os Estados Unidos para uma das maiores performances da carreira, no Coachella.

O anel veio! Hongjoong entregou o anel para os meninos !! pic.twitter.com/DNJo82biN7 -- Hongjoong Brasil (@hongjoongbrasiI) April 2, 2024

Saiu o aguardado comeback das Kiss Of Life com a excelente "Midas Touch". Amamos os looks e o bate cabelo de qualidade.

OT6? Os RIIZE lançaram a versão completa de "Siren", e para revolta de muitos fãs, Seunghan não está na música. Para quem não sabe, o integrante foi afastado sem data para voltar (e pelo visto é cada dia mais difícil que isso aconteça). O motivo do afastamento? Ter vivido a adolescência antes de debutar (fotos de namorada, etc).

"Like Crazy" do Jimin se tornou a música coreana a bater 1 bilhão de streamings mais rápido no Spotify. Gigante!

#Jimin's "Like Crazy" has surpassed 1 billion streams on Spotify, the fastest Korean song ever to reach this milestone. pic.twitter.com/Zjue11mpm2 -- Talk of the Charts (@talkofthecharts) April 4, 2024

Doyoung vai lançar seu primeiro álbum solo, "Youth", dia 22 de abril. Para alegria das NCTzens, tudo indica que será um full em vez de mini.

Seventeen e IVE farão comeback no mesmo dia no fim do mês, 29 de abril

SEVENTEEN and IVE will have a comeback on the same day, April 29th. pic.twitter.com/OZnQyu0yzT -- About Music (@AboutMusicYT) April 3, 2024

Hitou: Magnetic chegou ao topo do Melon top 100. Mal debutaram e já estão no topo!