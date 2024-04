Isabelle questiona sisters no BBB 24: 'Em quem acham que devo votar?'

Em reta final, o BBB 24 (Globo) formará o 18º Paredão na sexta-feira (5). Durante a tarde, Isabelle conversou com Alane e Beatriz sobre um possível voto em uma das duas.

O que aconteceu

Com a vitória de Lucas Buda na Prova do Líder, as sisters cogitaram que o professor indicará Giovanna para a berlinda, fazendo assim com que o grupo Fadas tenha que se votar.

Isabelle as questionou. "Em quem vocês acham que eu deveria realmente votar? A opinião de vocês, de verdade."

Beatriz retrucou. "Entre eu e Alane?"

Isabelle continuou. "Desconsiderem que um dia eu votaria no Davi, porque eu jamais votaria no Davi. Mas sobrou os três [Alane, Beatriz e Matteus]. Sejam sinceras comigo."

Alane a respondeu. "Isso é muito ruim, com o Matteus no meio eu não vou interferir nisso, porque eu acho que é difícil. Entre eu e a Bia, quem tu votaria, acho que nem entra em cogitação. Porque entre vocês duas, tu tem muito mais conexão com ela do que comigo."

Contudo, a votação do 18º Paredão será diferente. Ao invés de votar para enviar alguém ao Paredão, os brothers deverão escolher alguém para salvar e os dois menos salvos irão para o Paredão.

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Bin Laden, quem é o favorito do top 7? Resultado parcial Total de 49477 votos 10,80% Alane 5,25% Beatriz 36,58% Davi 12,43% Giovanna 9,97% Isabelle 5,71% Lucas Henrique 19,26% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 49477 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

