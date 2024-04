Novos recursos de IA chegam a celulares antigos da Samsung; confira

Novas funcionalidades Galaxy AI, tecnologia de inteligência artificial da Samsung, lançadas com a linha de celulares Galaxy S24, foi liberada para mais smartphones da marca. No momento: para telefones lançados no ano passado.

Entre as novidades estão a possibilidade de apagar sombras e reflexos de fotos automaticamente e chamadas telefônicas que são traduzidas ao vivo para 13 idiomas.

Quais celulares recebem a IA?

De acordo com o comunicado da Samsung nesta semana, a atualização de interface que traz o Galaxy AI está sendo disponibilizada de forma gradual desde o final de março. Os seguintes aparelhos a receberão:

Celulares

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Tablets

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Para verificar se a atualização necessária para usar o Galaxy AI já está pronta para ser usada no seu aparelho, a empresa recomenda:

Acessar "Configurações"

Clicar em "Sobre o Telefone/Sobre o Tablet"

Depois em "Atualização de Software"

Se você é dono de um Galaxy da linha S22 e está se sentindo excluído, uma boa notícia: especula-se que a Samsung esteja planejando expandir os recursos também para os dispositivos lançados em 2022. No entanto, isso ainda não foi confirmado pela fabricante.

Exemplos dos novos recursos de IA

Já existiam smartphones com capacidade de executar tarefas de forma inteligente, mas a novidade da Samsung foi agrupar esses serviços num ecossistema, transformando-o num produto a mais para o consumidor.

O Galaxy AI é capaz de responder comandos de texto e trazer informações úteis, como o Gemini, do Google, e o ChatGPT, entre outros robôs de conversação. Com isso, é possível os exemplos abaixo:

Envio de mensagens: o Galaxy AI pode escrever mensagens ou ajustar o tom delas para soar mais profissional, mais informal, ou até traduzir o conteúdo que você deseja para outras línguas.

Identifica imagens e sons: a IA é capaz de "ver" imagens e processar objetos e pessoas nela, além de "ouvir" áudio, o que ajuda a realizar outras tarefas de forma automática. Uma chamada telefônica pode ter seu conteúdo traduzido automaticamente. Se você fala português e uma pessoa do outro lado da linha fala inglês, tudo que você disser já chegará nela em inglês.

Transcreve: a IA é capaz ainda de transcrever áudios, desde que gravados no próprio celular ou importados para ele.

Buscas automatizadas: com relação às imagens, existe a possibilidade de pesquisar informações na internet sobre uma imagem na tela do celular, apenas circulando o que deve ser pesquisado.

Tem "edição generativa" de fotos: é possível mudar pessoas de lugar, ampliando ou diminuindo objetos e apagando-os da tela. A IA preenche os "buracos" causados pela edição com conteúdo elaborado a partir de elementos da imagem.

*Com reportagem de Helton Simões Gomes, publicada em 17/01/24.