DF: homem é preso suspeito de abusar de mulher e mandar vídeo para mãe dela

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem por suspeita de estuprar, filmar e chantagear uma mulher, em fevereiro, no Núcleo do Bandeirante.

O que aconteceu

Henrique Fortes, 30, arquitetou um "plano ardiloso" para abusar sexualmente da vítima, em crime cometido no dia 13 de fevereiro. As informações são da PCDF. O suspeito foi preso na Operação Predador, em Uberlândia (MG), na última quarta-feira (3).

Suspeito se passou por empresário para se aproximar da vítima. De acordo com a investigação, ele conheceu a vítima no trabalho dela, alegou que estava em Brasília a negócios e a convidou para jantar. No horário combinado para o encontro, Fortes foi buscar a mulher em casa, mas estava acompanhado por uma adolescente de 15 anos, que ele apresentou como sua funcionária.

Adolescente presenciou o estupro. Quando a vítima já estava no carro, Henrique a persuadiu para que o acompanhasse até o hotel para deixar a jovem. Ao chegar no quarto, Fortes teria adotado um comportamento agressivo, momento em que violentou sexualmente a mulher, enquanto a adolescente presenciou o crime.

Fortes gravou abuso e enviou filmagem para a mãe da vítima. Ainda segundo a PCDF, o suspeito filmou o próprio crime e usou as imagens para chantagear a vítima, como intimidação para que ela não o denunciasse. Em 26 de fevereiro, dias depois do ocorrido, ele entrou em contato com a mãe da mulher, disse ser o namorado dela e enviou a gravação do estupro.

Suspeito tem um comportamento de "predador". O delegado do caso, Bruno Ehndo, informou que Henrique tinha a intenção de "causar danos, intimidar, manipular e explorar a vítima com abusos físicos, sexuais e psicológicos".

Postagem misógina

Postagem misógina de Henrique Fortes Imagem: Reprodução

Nas redes sociais, Henrique Fortes fazia postagens machistas. Em uma publicação de caráter misógino, ele diz que as mulheres que se relacionam com mais de quatro homens e que já passaram dos 30 anos serão "infelizes para sempre e se tornaram totalmente impuras".

Fortes diz que "99% das mulheres serão exterminadas no juízo final". "Eu acho é graça dessas mulheres de hoje: 48% são mulheres macho e, por consequência, só vão conseguir arrumar homens fêmeas. 48% são impuras e não servem nem para uma conversa aleatória. 3% estão perdidas. E o restante pode ser que tenham alguma chance de não serem corrompidas. Eu tenho é dó. No juízo final, 99% das mulheres do mundo serão Exterminadas".

Caso seja condenado, Henrique Fortes pode pegar até 20 anos de prisão. O UOL entrou em contato com a defesa do suspeito, que disse que só vai se manifestar após ter acesso ao inquérito.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.