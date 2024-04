Grávida, Shantal Verdelho relembra violência obstétrica: 'Não vou permitir'

Shantal Verdelho relembrou o caso de violência obstétrica que sofreu em setembro de 2021, durante o parto da filha, Domênica, e afirmou que não deixará isso se repetir.

O que aconteceu

Grávida pela terceira vez, a influenciadora foi questionada por um seguidor sobre o preparo psicológico para o parto da atual gestação, e afirmou acabou recordando o que já passou, além de admitir ter vários medos em relação ao parto que está por vir.

Shantal enumerou alguns desses medos, "como se o bebê vai nascer bem, se vai virar uma cesárea, se vai doer, se vou passar bem, se vai demorar". "Mas mesmo de passar pelo que passei no parto da Domie, eu não tenho. Simplesmente porque eu não vou permitir, Mateus não vai permitir, minha mãe não vai permitir. Dessa vez, me certifiquei em escolher um profissional que não aja de forma violenta".

O caso de Shantal repercutiu após vídeos do seu parto, realizado pelo obstetra Renato Kalil, viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o médico a xinga: "Viadinha, ela não faz força"; "Faz força, porr*"; "O útero dela é ruim".

A influenciadora se recusou a fazer a episiotomia — corte vaginal para facilitar a passagem do bebê — e Kalil teria realizado a manobra de Kristeller, método em que o médico faz pressão sobre a parte superior da barriga da gestante. Ele nega.

Além de Domênica, que tem dois anos, Shantal também é mãe de Filippo, 5. As crianças são frutos do seu relacionamento com Mateus Verdellho.